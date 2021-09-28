中秋後雙喜臨門！「4星座」人財兩得　雙子感情升溫想婚，獅子遇多金公子桃花

有哪些星座在中秋節過後雙喜臨門、人財兩得呢？塔羅牌艾菲爾老師就公布了「4星座」在中秋後好運爆棚，老師也提醒，要同時參考太陽、上升星座，別忘了分享給上榜的朋友、家人，分享他們的好運！

第四名、 天蠍座

中秋過後，水星逆行在天蠍座的玄秘宮，趕跑盤據在你身邊已久的小人，你的桃花運與貴人運都在此時大爆發，許久不見的異性舊識、或是職場上的工作夥伴，像是著了魔一般的被你吸引，對單身的你萌生想要深入瞭解的想法，約會的邀約接踵而至，連帶財運也亨通，固定的薪資收入有所翻漲、隨意買的彩票也中獎連連。家人親戚跟鄰居，爭相的為你介紹身價與外表兼具的高富帥，對你大獻殷勤，帶你進出高級餐廳、結識富貴人脈，你會生活在戀愛以及財富的滋潤裡。

第三名 、雙子座

中秋之後，金星進入雙子座的伴侶宮，你可能覺得前陣子戀情來到一個不上不下的卡關階段，生活裡缺乏愛情的點綴，這段時期，是你們感情升溫的轉捩點，你的伴侶會看你越發順眼，什麼都想為你做到，見你把哪些限量包款或是高跟鞋掛在嘴上，二話不說立刻一擲千金為你買來，只為討你歡心，看到你開心的模樣，你的伴侶覺得花錢花得相當值得，如此一來感情中的裂痕得以修補，甚至動了想婚的念頭，有個為妳提供安穩生活的另一半，何樂而不為呢？

第二名、 獅子座

中秋過後，金星來到獅子座的戀愛宮，前陣子單身的你，可要注意在中秋之後會有不速之客闖進你的生活、綁架你的心。你的愛情如有神助，不需刻意尋找，遇到的桃花都是理想的結婚對象，他可能是個內外兼具、才德兼備的多金公子，和你一拍即合，甚至能跟你大聊理財投資的話題，並且提供給你許多賺錢管道與資訊，你便可利用錢滾錢的道理，讓自己的收入快速增加，讓你不只擁有愛情，就連麵包都能兼得。

第一名、 射手座

中秋過後，金星入主到射手座的命宮，你整個人自然散髮著愛與和諧的光芒，你的個人魅力與正緣桃花運在此時爆棚大開，全新的愛情能量趕跑過去那些纏著你的爛桃花，將你想要緣訂ㄧ生的對象拉到你身邊，他對你呵護備至，為你的生活注入滋養的活水。同時，來自異性朋友的邀約不斷，也特別容易吸引到有權勢名望的單身貴族，你因此而結識許多事業上的人脈，事業可能獲得資金投注以擴大規模，更上一層樓。

十二星座中秋後【人財兩得】關鍵詞

白羊【貴人相助】、金牛【眉開眼笑】

雙子【如有神助】、巨蟹【職場順利】

獅子【遇上良緣】、處女【安康無憂】

天秤【人緣大好】、天蠍【小人退散】

射手【緣訂ㄧ生】、魔羯【好運敲門】

水瓶【備受肯定】、雙魚【告別情傷】

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