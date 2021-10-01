10月運勢揭曉！「5生肖」財運最旺　屬兔有加薪機會，屬雞投資回饋小賺一筆

一轉眼今年即將進入10月，究竟在光輝的10月份裡，十二生肖的運勢會如何呢？近日專攻命理、星座領域的搜狐號《卡哇伊》就分析指出，「5生肖」在10月財運最旺，橫財滾滾來，特別是「生肖鼠」喜得貴人相助。

生肖鼠

生肖鼠10月，財運不錯，看看投資指南方面的書籍，將有助於你更好地做出決定性的選擇。在職場中擁有相當好的人緣，關鍵時刻，總能獲得貴人幫助，讓你工作順心。工作上要有勇於創新的氣魄，全新的領域既是機遇又是挑戰。

生肖兔

生肖兔10月，財運旺盛，錢財收入勝過以往，正財、偏財都有喔！是投資理財的好日子。在職者有加薪機會，正在找工作者也可尋求到喜歡的工作；有伴侶的人彼此愛情更加堅定，周遭的環境將促使你們走向更穩定的關係。

生肖馬

生肖馬10月，財運很棒，對於勤勞者特別有利，適合談判金錢、佣金問題，在積極開發後就會有訂單。10月是戀愛中的人拜見家長的好日子，成功率頗高，帶點小禮物收效還會更明顯。與合作夥伴的默契會得到一次質的飛躍，交流相助機會明顯增多。

生肖虎

生肖虎10月，財運、人緣都很好，會有人主動與你合作投資一個項目，若是可信賴的人不妨一試。你的異性緣很不錯，可得小心處理露水情緣。

生肖雞

10月生肖雞整體運勢不錯，生活會比較豐富多彩，可以愉快的享受一番，不要把過多的工作帶回家裡，盡量多找人配合你的任務，順利完成才是最佳選擇。二月愛情運勢良好，彼此心意相通，解除誤會的可能性增大。10月財運還不錯，之前的一些投資得到了回饋，小賺了一筆。（編輯：倪浩軒）

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