今起「水逆來襲」22天！12星座影響工作　天蠍小人纏身背黑鍋，白羊爭吵不斷

人人談之色變的水逆，從今（27）日開始逆行於天秤座直到10／18，也許會有不少人的心情因此受到影響，水星逆行加上秋冬的惆悵感，影響到工作上的情緒，對此，塔羅牌艾菲爾老師就透露十二星座的工作心情會有多麼的不美麗，老師也提醒，請同時參考太陽、上升星座。

工作心情不美麗指數：兩顆星🌟🌟

射手、金牛、水瓶

【射手座】

水星在射手座的朋友宮位逆行，讓原本天性熱情活潑的射手座，變得有些孤僻，下了班只想一個人窩在家裡獨處耍廢，對於朋友的邀約不感興趣，還陷入莫須有的惆悵之中。

【金牛座】

水星在金牛座的奴僕宮位逆行，也許你在原本的工作崗位上就是負責吃力不討好的職務，逆行的力量加重了你的工作量，而身旁的同事領導也不給力，心理壓力一來反而讓身體健康出現小毛病。

【水瓶座】

水星在水瓶座的遷移宮位逆行，受到逆行水星帶來的影響，你需要頻繁前往外地出差，卻三番兩次遇上交通事故、或是預定好的交通工具臨時出差錯，種種意外讓你只想乖乖待在公司盡好自己的本分就好。

工作心情不美麗指數：三顆星🌟🌟🌟

處女、雙魚、天蠍

【處女座】

水星在處女座的財帛宮位逆行，讓你暫時看不清楚自己的工作能力，面對超過自己能力範圍的項目誇下海口接下，以為能夠因此而大撈一筆，卻不知這可能打壞你的名聲，甚至是賠錢消災。

【雙魚座】

水星在雙魚座的資源宮位逆行，在工作上你可能得和喜歡「宮鬥」型的同事爭權奪利，其實你也不是為了自身的利益，而是為了你領導的部門而競爭，以獲得更多資源來展開項目，搞到原本是不沾鍋的你也染上了一身腥。

【天蠍座】

水星在天蠍座的玄秘宮位逆行，在職場上往來最怕就是遇到小人纏身，偏偏在水星逆行時期，小人總是不約而同圍繞在你身邊，扯你後腿、害你背黑鍋，一時之間難以擺脫小人糾纏，只能低調行事。

工作心情不美麗指數：四顆星🌟🌟🌟🌟

雙子、巨蟹、摩羯、獅子

【雙子座】

水星在雙子座的玩樂宮位逆行，如果你的工作需要創意以及靈感，在這段期間你也許會嘗到才枯思竭的窘境，眼睛盯著空白的畫面卻沒有任何想法，讓預定好要上交的企划或是稿件、作品一拖再拖，讓人追著跑。

【巨蟹座】

水星在巨蟹座的家庭宮位逆行，也許你在家中的公司任職、或與家人合伙創業，在這段期間，工作上的觀念與理念不同，在親人之間更容易引發口角，可能導致家中原本和樂的氣氛變得低迷，一片風聲鶴唳。

【摩羯座】

水星在摩羯座的官祿宮位逆行，你也許在社會上是有頭有臉的知名人物，卻因為身上的光環太過亮眼，因為一些雞毛蒜皮的而導致遭到莫名其妙的詆毀，名聲可能毀於一旦。

【獅子座】

水星在獅子座的溝通宮位逆行，這段時期你在工作上可能會遇到電腦、手機出現故障，讓你無法處理即時處理工作，或是與客戶的合約條款、書面資訊出現錯誤，導致項目延遲而遭到上級的責罵。

工作心情不美麗指數：五顆星🌟🌟🌟🌟🌟

天秤、白羊

【天秤座】

水星剛好在天秤座的命宮逆行，之前你花費時間以及精力經營的客戶，眼看就要定下合作項目了，卻有可能在這段期間遭到同業半路殺出而搶走，或是談好的項目因為一些小細故而拱手讓人，讓你氣得牙癢癢的又無可奈何。

【白羊座】

水星在白羊座的關係宮位逆行，若你身邊有密切合作的創業夥伴，平時和你總是暢談人生理念，要小心這段期間可能容易因為對工作的理念有差異，導致爭吵不斷，讓你開始懷疑當初稱兄道弟的兄弟情跑去哪裡了。（編輯：郭佩蓉）

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