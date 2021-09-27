唐綺陽星座運勢／金牛桃花多元但不見得適合自己，魔羯錢要花得值得

【唐綺陽星座運勢週報9/27-10/03】

重要星象：水逆天秤&六星逆行，日火入相位

水逆天秤&六星逆行，關係中的老問題爆發，將舊事重提並做出調整，人際之間變動大，開始思考合作的意義，面對上層的動盪，要學習因應之道。日火入相位，天秤座能見度高，感受合作的力量勝過孤軍奮戰，尋找可靠夥伴一同打拚，對危難之人適時伸援手，能幫助事情順利達成、贏得人心。

工作注意：牡羊、雙子、獅子、天秤

牡羊：天外飛來的支援，請好好把握

雙子：事情瑣碎繁忙，能盡情大展身手

獅子：謙虛請教專業，會獲益良多

天秤：把挑戰視為機會，好好表現

桃花注意：金牛、處女、射手、水瓶

金牛：桃花機會多元，但不見得適合自己

處女：溝通時多注意，別太自我或強勢

射手：有共同目標，務實又浪漫

水瓶：有機會遇到優質的職場桃花

財運注意：魔羯、雙魚

魔羯：花錢機會多，但花得值得就好

雙魚：別太保守，要積極把握財運

健康注意：巨蟹、天蠍

巨蟹：做事要緩和，避免肢體傷害

天蠍：適時運動和休息，過與不及都不好

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