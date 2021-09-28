生命靈數十月運勢／5號人注意職場霸凌；8號人易陷情感糾紛

慢慢接近年底，過去這一年沒有完成的事情、挑戰，各類課題逐步的又會接踵而來，或許是換個方式讓我們重新看見問題的本質，雖然有些痛苦不適，但確實都是很好協助我們重新檢視自我的方式。

感情的震盪會開始逐漸趨於穩定，過往所經歷的變故、狀況，慢慢會有平緩的走向發展，不用急著在現在馬上做出結論，反而可以藉由十月份的時間，讓自己好好放慢腳步，檢視當中的信息。

工作方面則需要再拿出過往的熱忱、積極態度，面對挑戰或許不容易，但在被外在因素打敗之前，自身的心理素質會變得相當重要，自己的穩定會是當前職場發展的關鍵核心。

本月特別留意：

放慢腳步，檢視生活信息

傾聽內心真實感受，別急著下決定

生命靈數計算方式

將自己的西元出生年月日，加總到最後的個位數

如：1997.02.27=37，3+7=10，1+0=1

該範例的生命靈數為1

生命靈數1 ／ 整體運勢☆☆★★★

過往若以比較直率方式來發展或與人互動，當前可以試著用不同的觀點來改變原有的模式，或許一開始會有些不習慣，但把時間拉長來看，卻可以獲得不錯的發展方向，切記過度的單向思考，容易讓自己陷入窘境，換位思考會是本月份相當重要的處事技巧，感情發展可以增添幽默、風趣等元素，太過死板反而容易增添彼此相處上的壓力，工作職場記得善用不同的資源，整合與創造新的可能性，才是突破的重要關鍵。

生命靈數2 ／ 整體運勢☆☆☆☆★

靈數2的朋友很大的課題在平衡，實際上整個十月份一直在不斷挑戰靈數2的穩定度，在行動與暴衝中間找到最合適的中間點，除了過度的壓抑之外，也要試著將內心的感受、看法，以和諧的方式來表達、詮釋，在整體的心情上來說會相對比較多波動、曲折，看似比較低潮的狀態，卻是很重要的沉澱時間，讓靈數2的朋友可以更加釐清未來要發展的方向與目標，感情上的對等、溝通是關鍵，職場上則是合作與分組的配合要多加留心。

生命靈數3 ／ 整體運勢☆☆☆★★

整理四面八方不同的聲音和看法，對靈數3而言也是重新把資訊內化，在諸多紛亂的外在生活，更是需要站穩腳步，一一解決問題與現況，千萬別因為一時的情緒或雜亂的事件，影響該有的步調與計畫，十月份並沒有安穩的發展，都是考驗著靈數3怎麼在生活中隨機應變的能力，感情上需要多一些耐心，無論是傾聽還是接受不一樣的論點，職場上則需要做為統合、彙整的角色，並且提升自我格局、視野，十月份是一個全新蛻變的契機。

生命靈數4 ／ 整體運勢☆☆★★★

與人互動拿捏合適的分寸與距離，對於靈數4而言總會讓人感到莫大的距離感，實際上可以將這層隔閡、距離縮減一些，在生活上不難發現更容易與人親近，甚至產生更多有趣的合作、發展，當自己有所抗拒、排斥時，對方也會明顯感受到的，感情上的相處需要落實、兌現，別淪落於只會畫大餅或用甜蜜語言來晃點對方，職場上反而別太感情用事，善用該有的理性計畫，並且確實執行這些安排，才有辦法真正來完成這些願景。

生命靈數5 ／ 整體運勢☆☆☆★★

或許靈數5是太能夠感同身受，反而經常受到情緒綁架，無論是他人的情緒，還是自己動盪的狀態，學習專注和穩定，會對整個十月份有很大的幫助，情緒就像一把雙面刃，有些時候可以協助自己在目標上的推展，有些時候則會讓自己身陷困境，訓練自己運用情緒的力量，可以提升很多層面的幫助，在感情上別太糾結、拘泥小細節，過於鑽牛角尖只會更加陷進死胡同，職場上除了討好同事、主管之外，也別忘了要把眼光放遠，注意職場霸凌的問題。

生命靈數6 ／ 整體運勢☆☆☆★★

生活挑戰一項都不會少，面對當前要更加冷靜、深思熟慮的看待，別因為急躁而做出了錯誤的判斷，事件本身有非常多種面向可以發揮，面對突如其來的挑戰，都可以有辦法透過身邊不同的方式來解決，不需要給自己太大的壓力，反而會影響與壓抑了更加合適的判斷、做法，感情上該有的矜持、距離要懂得拿捏，甚至需要拒絕的時候，請快刀斬亂麻，否則他人很容易受到誤會，職場發展可以讓自己腳步稍稍放慢，看清楚了、釐清了，再逐步展開行動即可。

生命靈數7 ／ 整體運勢☆☆☆☆★

十月份是一個諸多挑戰的日子，越挫越勇變得更加重要，可以積極面對挑戰，但不用讓自己心也變得這麼焦躁不安，事情都有辦法迎刃而解，真正要處理的不是外在挑戰，而是相處最久的自己，感情上遇到的紛爭、口舌，或許會產生相大的不悅，但在爭執的背後，我們得要知道如何解決問題的根源，而不是專注在吵架上的情緒釋放，職場會需要花費較多的精神、力氣，來解決這些疑難雜症，讓自己找時間好好休息、放鬆，會是非常重要的充電方式。

生命靈數8 ／ 整體運勢☆☆★★★

有明確的方向就好好去執行、發展，不同的人有不同的看法、建議，該做取捨要懂得斷捨離，不是甚麼事情、東西，都要全部囊括其中，專注在幾件事情上，才有辦法做得更完整、精準，太過分散發揮反而會失去原有的水準，感情上遊走花花世界或不同的人群裡，自己該有的把持需要建立好，否則容易陷入不必要的情感糾紛中，職場發展可以設立短期、中期目標，朝單一方向前進、投入，才有辦法在短時間內獲得理想的成果。

生命靈數9 ／ 整體運勢☆☆☆☆★

休息是為了走更長遠的路，重新調整一下自己的時間分配，面對不同的挑戰才有最佳的能力去解決，雖然這段時間會收到意見相左的狀況，多一些耐心傾聽他人的想法、看法，先不用急著去表達自己，不難發現只是觀點不同，並非否定了靈數9本身，有些願景、理想，不見得每個人都能接受，當然也不需要勉強迎合，感情上的口角、衝突，可以多給自己一些時間、空間，接納不同的看法、見解，包容與溝通是最佳的感情調劑，職場中的時間掌握與全然的休息是關鍵，別讓自己在休息時，腦袋還不斷的在運作、思索。

文：秉麟

FB：秉麟療癒催眠師

IG：19101Leo

穆彥全新作品《北歐密法‧盧恩符文》