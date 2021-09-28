化解水逆！財富重獲新生　「3星座」扭轉頹勢，金牛擁貴人偏財運

大家都知道，水逆來襲會連帶影響運勢的好壞，而近日「清水孟國際塔羅」小孟老師就在臉書分析指出，「3星座」將會打敗水逆，財運逆勢上漲，趕快來看看你是不是其中之一吧！

天蠍座：財富扭轉頹勢

天蠍座趁水逆來時會有小的偏財運，最特別的一點並非直接給你錢，而藉由減免的方式賺到財富。例如：你收到信用卡要繳年費的帳單，但你又不想要負擔這筆費用，於是你打去客服訴說後，客服直接幫你免去這筆費用。小孟老師在此提醒你，會叫的鳥兒有蟲吃。

金牛座：財富重獲新生

金牛座趁水逆來臨時，反而會有貴人偏財運，因為有些事情在你這裡卡住，但你若轉給他人反而可以雙贏。也就是說自己負擔不了的案子，不妨擴大資源尋求同業或朋友合作，除了一起想辦法解決難關，更可以一同分享獲得利潤。小孟老師在此提醒你，三個臭皮匠勝過諸葛亮。

巨蟹座座：不再人善被欺

巨蟹座趁水逆來臨，你反而會有好的投資偏財運。也許是靠利息收入的被動投資，像是基金、收租、保險、股利等等，抑或是主動出擊的開拓財源，像是業務、創業、斜槓、買賣等等。皆有很不錯的獲利狀況。小孟老師在此提醒你，別賺了一點錢就衝昏了頭，多留意國際整體趨勢才好。（編輯：許苡晴）

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