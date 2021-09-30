財神爺10月報到！「4生肖」財運超旺　屬羊投資見好就收，屬雞事業急起直追

即將迎來全新的10月份，而究竟十二生肖10月運勢又將如何洗牌呢？近日「清水孟國際塔羅」小孟老師就在臉書分析指出，「4生肖」10月將受到財神爺庇佑，財運很好，尤其是「生肖雞」，雖然有疫情但仍可以事業順利急起直追。

屬羊

財運方面，屬羊的朋友在10月起容易買到優惠價，就是會剛好在最優惠促銷的時刻購買商品，可以說是很好運。投資建議看長期的目標，短期投資見好就收很重要，千萬別賭。

屬蛇

屬蛇的朋友前段時間在忙的案子會在10月有顯著成長，你們付出多少就會得到多少收入。在財運方面，10月開始會有很多賺錢的新點子，都會讓你看到商機，若要與人合作可以挑選老實穩重者佳。

屬兔

財運方面，屬兔朋友在10月會特別注重養生，在養生樂活的部分會花錢，譬如買保健食品，或是換更好的空氣清淨機、吃有機蔬菜等。在投資理財上會看見之前的項目開始有回收，也會有新的訊息出現。

屬雞

屬雞的朋友10月起你們在工作事業與投資運上都擁有極佳的好運，雖然有疫情但你們仍可以事業順利急起直追，只要努力往前，過去不好的事情都會瞬間拋到腦後，記得需要保持努力開創新機會的到來，恭喜你們。（編輯：許苡晴）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載