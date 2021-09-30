【2021年10月星座整體運勢】牡羊忙於工作不在乎異性緣，雙子小心破財

本月是天秤座的月份，我們可以將關係的平衡當作本月的議題，好好的整理一下人際關係是否有失衡，好好地找回那個平衡的位置，有助於雙方都可以有更健康的關係。

牡羊座：穩當的往目標邁進！

本月好運指數：★★★★☆

【整體運勢】：

有計畫的執行著眼前的目標，專注的完成手上的事物，所有的事情都按照所安排的那樣順利進行，雖然還沒有辦法立刻看到成果，但是這是一個必經過程，持續穩定的往你想走的方向進行。

【愛情運勢】感情上與伴侶有著良好的默契。沒伴侶的人忙於工作就不是太在乎異性緣了。

【財富運勢】會有應得的收入入袋，這是你努力的成果。

金牛座：在你理解的範圍裏面，改變是必須的

本月好運指數：★★★★☆

【整體運勢】改變對你來說並不困難，你能掌握並且運用的很得心應手，因為怎麼變你都知道萬變不離其宗，只要堅定了信念與信心，這樣的改變是對你有幫助的。

【愛情運勢】有伴侶的人，會開始想要規劃人生的下一個階段。沒伴侶的人，會特別想要穩定的關係而開始尋求對象。

【財富運勢】能從你原本投資的標的衍生其他的投資機會，可以好好觀望一番。

雙子座：緊繃的情緒，隨時會爆炸

本月好運指數：★☆☆☆☆

【整體運勢】無法聚焦的感受特別煩燥，事情並無如你想的那麼糟糕，卻會因為你的焦慮而使得你充滿了挫敗感。

【愛情運勢】有伴侶的你，會無緣無故想找對方麻煩，容易有爭吵。沒伴侶的你，因為想太多，無法深入認識異性，自然也沒有好桃花了。

【財富運勢】小心破財，無法有理智的思考，建議本月最好不要有任何投資的計畫。

巨蟹座：成功的藝術來自於努力的磨合與實踐

本月好運指數：★★★★★

【整體運勢】對於任何挑戰都很有動力的願意接受，而且就算遇到較棘手的狀況也都能順利的解決，這個時期很適合進行一些先前無法解決的事情，會覺得意外地順利。

【愛情運勢】有伴侶的人，很適合跟對方一起進行互動的活動，會讓感情增溫，溝通也意外地願意與對方找到一個共識而覺得滿足。沒伴侶的人，遇到喜歡的對象就趕緊去把握吧。

【財富運勢】會有短線的財運機會，可以趁這次的操作獲得不錯的經驗

獅子座：不得不做的動能，驅使你往前衝

本月好運指數：★★★★☆

【整體運勢】這是一個有著不得不做感受的時刻，沒有懷疑沒有疑惑，你就是知到這個時候該怎麼往前衝，沒有任何人能影響你，支持你的力量就是你自己。

【愛情運勢】有伴侶的人，兩人會有共同的目標一起往前邁進。沒伴侶的人，會遇到特別顯目的對象令你有追求的慾望。

【財富運勢】有新機會等待你去把握而獲得財富，或是工作上有新職位需要你去衝刺。

處女座：本月多跟人接觸會有好運唷！

本月好運指數：★★★★☆

【整體運勢】：

雖然沒什麼太大做為，也缺乏了主動的企圖心，生活卻很愉悅，內心滿溢著許多平靜快樂的感覺，就算遇到困難也都很平和不傷和氣的解決。

【愛情運勢】感情上有伴侶的人會與伴侶找到對彼此都好的感情模式。沒伴侶的人會遇到讓人心動的對象。

【財富運勢】有不錯的小小偏財運，但也要小心憑一時的感覺而隨便亂花錢，而購買了不需要的東西。

天秤座：天真的挑戰極限，意外地獲得勇氣

本月好運指數：★★★☆☆

【整體運勢】有股莫名的動力讓你想要挑戰自我，以前無法做到的事情，會在這個時期有了無比的信心想要成功，就算沒有成功，也展現了你的勇氣。

【愛情運勢】有伴侶的人，會給對方很大的壓力，而導致雙方的爭吵。沒伴侶的人，最好不要太一廂情願的認定對方。

【財富運勢】外在環境並不好，而投資是很講究大環境的狀況，最好不要天真地認為努力就有用，以免傷了口袋。

天蠍座：往如重生般的，重大轉化

本月好運指數：★☆☆☆☆

【整體運勢】將會有重大的轉折等著你，雖然不見得是實際的事件，卻會讓你心境上有很大的轉變，這樣的改變對你是很具意義的。

【愛情運勢】有伴侶的你，會開始思考彼此的未來，或生活型態會有所改變，沒伴侶的你，會遇到你以前沒想到會有興趣的對象。

【財富運勢】適合做投機的投資，會有很銳利的眼光下好離手。

射手座：小心的呵護，就能獲得想要的

本月好運指數：★★★★☆

【整體運勢】你正處於一種等待結果的時刻，雖然先前你已經很小心的做好準備，但難免還是害怕有任何狀態破壞了你的規劃，你的成功是必然的，但因為你很在乎，所以得失心比較重了點。

【愛情運勢】有伴侶的人，容易有價值觀上的問題而對彼此有所考慮。沒伴侶的人，對感情的考慮多了些而使得自己一直無法前進。

【財富運勢】整體來說財運不差，但是比較偏向正財的部分，需要努力最後獲得的財富會是你所獲得的。

摩羯座：焦躁不安的雜事充斥，使你感到消極

本月好運指數：★★☆☆☆

【整體運勢】充滿不順利不喜歡的事物充斥著你的生活，雖然覺得很不順心，但也就只能消極的接受，其實事情並非那麼糟糕，大部分是你主觀意識的印象影響著你的心情。

【愛情運勢】有伴侶的人，對伴侶會有很多不滿卻又不知道怎麼溝通，沒伴侶的人，自顧不暇，對感情有些卻步。

【財富運勢】不得不的花費讓你覺得很倒楣，雖然金額不大卻已經影響你的情緒。

水瓶座：被幸運之神眷戀的你，特別順利的進行著眼前的一切

本月好運指數：★★★★★

【整體運勢】這段期間你可是意氣風發地享受著成功的感覺！如同被幸運之神眷戀似的，做什麼事情都很順利，也很受到注目，請千萬要趁著這段期間，把你以前覺得困難的事情完成，你會覺得其實沒那麼難以解決。

【愛情運勢】有伴侶的人，彼此都很滿意現在的狀態，沒伴侶的人，這段期間異性緣會變得很不錯。

【財富運勢】有很不錯的財運，也會獲得許多貴人相助的賺錢機會找上門，請慎選最適合你的投資標的。

雙魚座：容易絕望的心情，其實只是恐懼的投射

本月好運指數：★★☆☆☆

【整體運勢】很容易因為無法達成自己的期望而感到絕望與無助。雖然事情並沒有你表面上看到的那麼嚴重，但是就是會覺得一切都如此不順利而感到煩悶。

【愛情運勢】有伴侶的人會發現這段期間溝通上出了很大的問題，時常覺得對方無法理解你的一切而感到難受。沒伴侶的人對愛情覺得悲觀，自然也很難更進一步。

【財富運勢】受到外界市場負面消息的影響，對投資感到慌張，如果是穩健長期的投資，大可不必如此急著脫手。

澤誼的人參青紅燈

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