2021年10/4~10/10 十二星座塔羅運勢：天蠍小聰明弄巧成拙，獅子珍惜美好幸福

美好的假日總是稍縱即逝，要回到工作崗位上懶洋洋提不起勁，這個禮拜又將面對什麼挑戰呢？先來跟塔羅老師Miki偷瞇一下這星期的星座塔羅運勢，幫自己打打氣準備迎戰囉！

牡羊座：命運之輪正－命運的變化與安排是難以掌控的，一切順其自然不需強求。

貴人星座：雙子座

小人星座：雙魚座

性慾指數：●●●●○

整體：

牡羊座的朋友們這星期一切就順其自然吧，不管在感情或是工作人際上面，只要順著命運的安排走就好了。要留意的是，只要有機會就不要輕易放過，因為也許錯過了就會後悔唷！

工作：

也許這星期工作環境中會有許多變動令人著急，但先不要太緊張，順其自然不要太急太強求什麼就好。

感情：

這週環境的改變容易影響到感情的部分，不管發生什麼事情只要不能解決的就順其自然吧！單身的人有機會來場意外的邂逅喔！

金牛座：金幣隨從正－財運方面和情緒都很穩定，學習狀況佳的一週，可以好好把握機會。

貴人星座：巨蟹座

小人星座：天秤座

性慾指數：●●●○○

整體：

金牛座的朋友們這星期在金錢方面是很穩定的，也比平常還要務實一點。學習狀況也不錯，適合吸收新知，可以趁機會去學些新東西喔。

工作：

工作和人際關係上都要謹記要虛心學習，畢竟一山還有一山高，姿態放低點會獲得更多意想不到的收穫，不要太自以為是。

感情：

這週金牛座的朋友們重心較不在感情上，但對另一半還是不會太差，比較平淡穩定一些。建議金牛座的朋友們就算很忙也要關心一下另一半，表示一下愛意。

雙子座：權杖國王逆－情緒容易失控的一週，要留易衝動後可能會產生難以收拾的後果。

貴人星座：水瓶座

小人星座：天蠍座

性慾指數：●●○○○

整體：

雙子座的朋友們平時脾氣比較溫和，這星期情緒上會稍微火爆一點，較容易情緒失控而影響他人或是所作的決定。

工作：

這星期雙子座的朋友們的情緒起伏很大，管理階級的朋友們有可能會太過於無理專制而令下屬感到極大的壓力。建議雙子座的朋友們可以多聽聽他人的意見，以免作出難以收拾後果的決定。

感情：

感情方面容易因為情緒問題而影響到另一半。建議雙子座的朋友們不要因為太愛面子或是太以自我為中心而讓彼此的關係產生裂痕。

巨蟹座：聖杯隨從正－懂得如何準確運用自己的好人緣，嘴巴甜一點，行事便會順利。

貴人星座：處女座

小人星座：雙子座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期巨蟹座的朋友們人緣不錯，很容易受到他人的關照，如果懂得好好運用的話可是無往不利呢！

工作：

工作上面要懂得虛心學習，不要強出頭，姿態放軟一點容易獲得上司的青睞或是同事之間的幫助。

感情：

感情上跟情人相處頗愉悅，簡簡單單的小幸福已經很足夠。單身的巨蟹座朋友們這星期也容易遇到心儀的對象喔！

獅子座：聖杯十逆－就算表面上看似安好美滿，實際上卻好像缺了一塊有點空洞。

貴人星座：天秤座

小人星座：金牛座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期獅子座的朋友們的運勢算是一切順利，沒有什麼太大的波折，也都有人陪伴。只是容易感到不滿足，好像完整的圓就是缺了一塊。

工作：

工作上一切皆算順利，但也許會遇上些較為瑣碎的問題需要解決，容易因為如此感到心煩氣躁，但其實靜下心來，問題都是很容易解決的喔！

感情：

這星期獅子座的朋友們容易感到美中不足，在精神上有些空虛。建議獅子座的朋友們可要好好珍惜現在所擁有的美好幸福喔，因為心中有的不滿可能只是心理因素。

處女座：權杖九正－隱藏性的競爭是壓力來源，宜守不宜攻，但也要留意不要墨守成規。

貴人星座：金牛座

小人星座：水瓶座

性慾指數：●●○○○

整體：

處女座的朋友們這星期可能壓力會比較大，無論是來自於工作或是家庭人際等，都有可能感受到隱藏性的競爭或是壓力，尤其處女座的朋友們比較容易想太多，有一部分的壓力也是自己給自己的。

工作：

工作上競爭激烈，容易因為要固守崗位而犧牲掉一些自己喜歡的東西或時間，建議處女座的朋友們保守，但不要墨守成規，不敢踏出自己的那步喔！

感情：

處女座的朋友們這星期會珍惜現在與過去所擁有的一切，卻也因為這樣更害怕失去。如此的得失心要是沒有好好調整有可能會造成自己更大的心理壓力喔。

天秤座：金幣國王逆－財務狀況不甚理想，有額外開銷有點傷腦筋，建議要有理財規劃。

貴人星座：射手座

小人星座：巨蟹座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期天秤座的朋友們財運不佳，雖然已經盡量克制自己了，錢卻好像還是長了翅膀一樣。建議除了把自己的花費都紀錄下來，也要開始有理財規劃喔。

工作：

這週天秤座的朋友們還是別嘗試投資這塊領域，也盡量不要因為一時的衝動就與人合夥，當心錢財一去不復返！

感情：

這星期給對方的態度稍微冷漠了點，也許是因為事情比較多，或是想一個人靜靜。建議能夠與對方談談，不要讓對方擔心喔！

天蠍座：寶劍七逆－理想中的計劃似乎出現紕漏，自作聰明想走捷徑反而容易被抓包。

貴人星座：魔羯座

小人星座：射手座

性慾指數：●○○○○

整體：

天蠍座的朋友們這星期比行動力較為薄弱，計畫也進行的不如預期，有太多空想的情況。此時若是想要行點小聰明可是會越弄越糟的喔！

工作：

這星期天蠍座的朋友們，若是有想要做些什麼以為人家不會發現的事情要非常小心，容易弄巧成拙，或是被抓包，而讓事情演變得一發不可收拾！

感情：

天蠍座的朋友們這星期在情感意識上會比較混亂，可能會有些小脫序的狀況，雖然沒有很嚴重但還是很容易引發爭執，沒有好好處理的話可能會一發不可收拾喔！

射手座：金幣A逆－財運不佳容易有預算外支出的一週，建議不要冒任何投資風險。

貴人星座：獅子座

小人星座：魔羯座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期射手座的朋友們財運不理想，想要多賺一點錢卻苦苦找不到機會，畢竟也不是肯努力就能夠讓收入翻倍的，這部分可是讓各位感到非常沮喪

工作：

這週射手座的朋友們容易覺得錢不夠用，也沒有足夠的安全感，建議能夠少出門就少出門吧！這週也千萬別輕易投資或是與人合夥，當心錢財一去不復返！

感情：

這星期心思較不在感情上，開銷大之外，身邊的事情也有點多，情緒上也較為煩躁。建議射手座的朋友們能夠先調適一下自己的心情，以免影響到他人喔。

魔羯座：寶劍三逆－過往的傷痛逐漸痊癒，與人溝通獲得改善，但還是需要點時間。

貴人星座：雙魚座

小人星座：牡羊座

性慾指數：●●●○○

整體：

魔羯座的朋友們雖然表面上堅強，但內心其實很脆弱，如果曾經受過什麼傷也不容易痊癒。這星期魔羯座的朋友們總算能夠漸漸把心打開，稍微釋懷點。

工作：

工作上如果有面臨到什麼溝通的問題這星期也漸漸能夠獲得改善，之前受了什麼委屈也能夠獲得大家的體諒喔！

感情：

以較不擅長表達的魔羯座朋友們受了傷總是默默隱忍，這樣造成的後遺症往往容易讓雙方都難過。不過這星期回首起傷心過往也許就能發現傷口已經逐漸痊癒囉。

水瓶座：權杖十逆－肩上的責任過重，可能會遇上壓垮駱駝的最後一根稻草，需多注意。

貴人星座：牡羊座

小人星座：處女座

性慾指數：●○○○○

整體：

這星期水瓶座的朋友們無論在工作或是財運、人際方面都有可能因為壓力太大而負荷不了，一心想要解脫。這時就要留意自己採用的方式是正確的還是只是逃避而暫時解脫呢？

工作：

工作上可能會被過量的工作壓得喘不過氣，感到心情緊繃，生理上也受影響。有可能會直接拋下工作，想給自己一點休息的時間。

感情：

感情上與另一半容易有爭吵產生，甚至容易因為不想要再做無謂的爭吵而有欺瞞，甚至是想要分開的情況發生。建議水瓶座的朋友不管出發點為何，兩個人相處還是要好好溝通喔！

雙魚座：寶劍騎士正－口條跟思緒都非常清楚，效率也很高的一週，可以好好把握。

貴人星座：天蠍座

小人星座：獅子座

性慾指數：●●●○○

整體：

雙魚座的朋友們這星期頭腦很清楚，行動力也不錯。不管做什麼都會很有效率喔！只是要留意在人際關係上不要過於冷漠或是無情，免得惹人厭喔！

工作：

由於頭腦清楚，效率高，又擁有果斷的判斷能力，所以說這星期在工作上是很順利的喔！只是如果再溝通方面過於犀利容易引起他人反感。

感情：

也許因為重心都放在工作上，對另一半或許會稍微冷淡些，甚至在人際上也容易讓人覺得過於利益化。要留意這個問題，多花點時間陪伴對方喔！