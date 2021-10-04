感情拉警報！「5生肖」10月在出軌邊緣　屬鼠引火上身，屬猴與職場異性擦槍走火

2021年很快地來到10月，這個月你的運勢還好嗎？塔羅牌艾菲爾老師就提醒了，這「5生肖」在10月將有可能在出軌邊緣，遇上感情危機，趕緊揪家人朋友一起來看看吧！

生肖鼠

生肖鼠的在陽曆十月份，人氣相當暢旺，單身者會受到很多人追求，但你又不想那麼快結束單身，結果就是跟每個追求者都很好，讓他們都以為你要跟自己在一起，小心過度享受被追捧感覺的話，很容易引火上身。有伴者則是在職場、專業上會受到新人的熱情崇拜，在他的各種讚美、體貼舉動下，真的很難不中招。提醒你別因一時的春心蕩漾，而使原本的感情破裂。

生肖猴

生肖猴在陽曆十月份，很容易與職場中的異性擦槍走火，特別是與自己的工作場所有關的人，都有機會彼此看對眼，這是因為近水樓台的關係，比較能夠激起出兩人之間的火花。辦公室的工作環境替你營造了一個完美的互動機會，這樣就有正當的理由可以藉由開會丶聚餐丶拜訪等理由進行近距離的接觸。這對單身者無疑是個好消息，但是如果你身邊已經有另一半，還是要懂得避嫌才好喔！

生肖龍

生肖龍在陽曆十月份，容易與另一半各忙各的，相處丶互動的時間減少，而正好在這個時刻，你的舊愛很可能突然出現，想要挽回彼此的情感，這不免讓你感到心癢癢，尤其是舊愛熟知你的一切，懂得對你忽冷忽熱、欲擒故縱，玩得一手好推拉，使得讓你寧願像飛蛾撲火般的往前衝。相愛的兩個人不會因為時間、空間而被改變，只有不愛了，才不去在乎。建議你，一定要把持好自己，才不會演變成難以收拾的局面。

生肖兔

生肖兔在陽曆十月份，桃花運勢爆棚，可以說是走到哪都是桃花，因此很容易遇到只想跟你玩玩的甘蔗男或是美豔的花蝴蝶。他們就是別有目的，帶著不負責只想玩玩的心態接近你，若是這時聰明的你受不了誘惑，就很容易陷入別人所設下的桃花陷阱裡。另一半也容易發覺到你的異狀，而不斷質問你，使你們的戀情有可能出現裂痕。建議你要懂得把持自己的感情關係，才不會讓自己與伴侶的感情受到影響。

生肖虎

生肖虎在陽曆十月份，很容易被短暫的激情曖昧給迷惑住，有部分的人甚至會把性與愛分開看待，告訴自己一時的逢場作戲不算什麼。而你今年因為紅鸞星的加持，魅力大增，自然能吸引到無數追求者，此時你很容易把持不住自己的心，甚至乾脆不去思考丶只想順應本心而行，特別是對感情已經感到有心無力的人，更容易背著另一半偷偷與人曖昧，尋求那種刺激的偷情感。（編輯：郭佩蓉）

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