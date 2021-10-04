【圖像占卜】實現美夢！你心中的願望會成真嗎？

這是塔羅牌中的寶劍2，他是一張情緒有點多的牌，最近的你過得好嗎？有什麼心願呢？ 看看你想選擇什麼圖像，來代表你的心願該如何成真，會怎麼達成吧！

A法老熊熊

B寶劍

C海洋

**選一個你第一眼看到的或是最有感覺的選項～**

（如果無法選第一眼跟最有感覺的就兩個答案都看）

A法老熊熊 金幣8 權杖騎士：慢慢來，走得快！你心中想的事情是有機會成真的。

建議你還是要慢慢來，在過程中有許多需要調整的面相，心態太急也是一個要調整的部分，現在不要太在乎結果論，過於在乎結果論反而會讓你想要放棄，你只要順著你的心慢慢走，你會看到你想要的結果。在過程中可以找自己認同的人討論方向跟想法，如果你所思考的是感情的話，建議可以多方認識不同的人事物，會更快看到你想要的答案。

B寶劍 金幣2 寶劍侍者：可能性很多，但可以嘗試，這件事還有待觀察。

你心中想的這件事，還在發展中，未來還有很多變數和可能性，而且說不定中間你會有其他的想法，所以不是說不會有發展，而是正在過程中，你可能又改變了自己原先設定的目標，還有另一個可能性，是你過於的保守，對於事情一直不敢前進，也會導致這件事發展得比較緩慢，但建議先嘗試看看，因為你的嘗試，會讓你看到不同的可能性，到時候再做決定適不適合自己囉！

C海洋 金幣4 聖杯國王：先解決當前的事情才是重要的！這件事你要先跨越心中的坎。

這件事你心中有很多想法，但你還沒真正的實際行動，或是你還處在觀察期、等待期等等，這件事的成真跟你有沒有真實面對自己的心有關，因為當你誠實面對自己想要的、需要的，或許你所想的會有所變動。另外這邊也看到你在你所期待的事情上，有點想逃避的狀況，所以你需要面對，先解決現狀，再去期待未來發生的事情，才真正會實現，另外如果你問的跟感情有關，「主動」會是對你很好的解決方式。

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