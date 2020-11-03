不靠金湯匙！安以軒、關穎、金泰熙「身家破億還是要追明星夢」

▲女星金泰熙（左）和關穎都是含著金湯匙出身的千金，但選擇在演藝圈追夢。（圖／金泰熙IG、關穎IG）

藝人安以軒日前平安產下第二胎，一家四口幸福的模樣，羨煞眾人。安以軒的婚姻生活，一直都是很多人關注的焦點，其中一個原因是因為她老公是澳門的德晉集團行政總裁陳榮煉，身家超過百億，畢竟，這種豪門富太太的人生，可不是想過就能過得上的。

不過，其實安以軒本身就是名門千金，根本不是靠老公才當上豪門。安以軒的老家，是東區的大地主，擁有多處黃金地段的房產，據傳光是收店租，每個月收入就有好幾百萬，從小到大根本都不愁吃穿，原先會入行是因為想當歌手，結果卻意外因電視劇《鬥魚》爆紅，開啟女演員之路。

那，除了安以軒之外，演藝圈當中還有誰也是含著金湯匙出身，但卻因自身興趣而入行的呢？

在 Instagram 查看這則貼文 關穎Terri Kwan（@kwanterri）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 20 日 上午 11:04 張貼

關穎

論演藝圈中的名門千金，關穎就是相當知名的代表，關穎的父親是日盛金控榮譽董事長陳國和，外公是霖園集團創辦人蔡萬春，但因為從小就喜歡跳舞、表演，早已決定要進入演藝圈，完全不受家族事業影響，一心只想圓明星夢。

在 Instagram 查看這則貼文 김태희（@kimtaehee99）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 2 日 上午 2:18 張貼

金泰熙

韓國知名女演員金泰熙，出道約20年，代表作品有《天國的階梯》、《我的公主》、《愛在哈佛》等電視劇，2017年時宣布與韓國天王Rain登記結婚，郎才女貌的組合根本是神仙眷侶。

不過也因為當初戀情曝光，金泰熙的身家也跟著曝光，她的父親是韓國通運的董事長金裕文，年收超過300億韓元，是名符其實的千金小姐。婚後與Rain也有投資房地產，據說總價值已經超過500億韓元，根本是南韓演藝圈的富豪夫妻代表。