藝人小鬼（黃鴻升）離世一個多月，每每想起都還是忍不住鼻酸，好友KID為了紀念，將代表小鬼的圖騰刺在自己手臂上，永遠與兄弟同在，令人動容。其實，刺青對於每個人代表的意義都不同，有些人為了美觀、有些則為了紀念，但畢竟這是一個永久性的改變，都必須經過深思熟慮比較恰當。

許多藝人身上的刺青都是充滿意義且令人感動的，除了上述的KID將小鬼刺在手臂上之外，許瑋甯的刺青也是其一，經常關注她的粉絲可能就曾經發現過，每當她PO出一些性感的照片時，能在她側身的位置看見一串數字。

許瑋甯說，那串數字是她將外公、外婆家的地址轉換成經緯度而來的，家中的表兄弟姐妹也都有，那是家族共同的記號。將意義重大的老家座標刺在身上的同時，能夠提醒自己，無論在什麼樣的環境，遇到什麼樣的困難，都不能忘記自己的「根」在哪裡。

中德混血模特兒兼演員的Angelababy身上也有三處刺青，第一個是右腰處的十字架圖案，那是和前男友陳偉霆一起擁有的情侶刺青，第二個是大腿內側有一段文字，雖然Angelababy沒有承認過，但傳言這是和老公黃曉明有關。

最後一個刺青，也是Angelababy最早紋上的一個，那就是她的右腳腳背上，有一朵嬌嫩可愛的粉色櫻花，是她在17歲時給自己的紀念，藉此盼望她的演藝事業能亮麗的綻放。