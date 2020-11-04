異國戀好浪漫？福原愛喊文化差異難改變、楊丞琳自嘲「偽單身」抗遠距離

許多人都認為異國戀比起一般戀情的失敗率更高，因為需要跨過的難關更多，不僅要面對個性磨合與價值觀上的差異，許多人心中理所當然的事，在一段跨國的關係之中，都可能是造就不穩定的因素。

首先，異國戀並沒有那麼浪漫，因為現實很容易將人壓垮，畢竟跨國戀情若要長久，最大的難處是其中一方得放下自己原有的舒適圈，讓身處於不同國家的兩個人，能真正一起生活，而另一方必須明白，這項選擇做出的犧牲是多麽偉大，需要更多的陪伴跟體諒。

演藝圈當中就有許多譜出異國戀曲的夫妻檔，我們就來看看，他們如何面對現實中的難關？

「語言隔閡／林志玲、AKIRA」

國民女神「志玲姊姊」林志玲在2019年與日本知名團體放浪兄弟（EXILE）成員AKIRA結婚，譜出令人稱羨的跨國姊弟戀，他們之間同時使用中文、日文和英文三種語言在溝通。林志玲雖然曾在日劇《月之戀人》當中擔任女主角，但日文程度也不算是頂尖，仍在進修；AKIRA雖然會說英文，可是卻沒辨法像林志玲那麼流利，目前也正為了林志玲，積極地學習中文。

語言上的隔閡，其實很容易造成溝通不良，要如何用不擅長的語言，表達出完整的意思，會是異國戀很大的考驗，所以包容心和耐心是必要的，每一次的溝通，都必須確定彼此所要表達的真正想法，而且同時繼續學習、精進自己。