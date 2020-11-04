別人的老公都不讓人失望！李李仁、Rain、修杰楷「寵妻」舉動好暖心

常聽人們說演藝圈是個大染缸，四處充滿誘惑，是個極為複雜的世界，更有人說那些男明星們對待戀情或另一半都不夠真心，認為歡場無真愛，但真的是如此嗎？其實，無論是亞洲還是歐美娛樂圈都有一些「寵妻魔人」代表，沒有拈花惹草的負面新聞，總是把自家老婆寵上天，日常把人閃瞎還不負任何責任。

在台灣，陶晶瑩的老公李李仁就是很出名的寵妻魔人代表。好比說，過去李李仁的一個舉動讓全天下的女性和媽媽非常感動，在陶晶瑩懷第二胎兒子的時候，歷經兩次大出血，情況很危險，李李仁為了不再讓妻子經歷這種痛苦與危險，決定進行結紮手術，當一個男人主動做出這個決定，無疑對陶晶瑩來說是一種最無私的愛與最強大的後盾。

在 Instagram 查看這則貼文 陶晶瑩（@momoleelee）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 19 日 下午 11:28 張貼



另外還有一個寵妻代表就是修杰楷，他與賈靜雯的婚姻最初不被看好，甚至被酸不會長久，但他們現在早已是人人稱羨的夫妻檔，修杰楷的體貼言論更是經常讓大家覺得暖心。

在 Instagram 查看這則貼文 Hsiu 〜修杰楷. Lefthere（@lefthere036）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 14 日 下午 11:41 張貼



修杰楷曾針對別人對他是否能接受賈靜雯的單親身份時說：「這是她人生的一部分，靜雯的孩子我會一起愛」，又或者是在別人問到他這輩子最勇敢的決定是什麼時，回答：「結婚生子，當一個好爸爸、好老公。」這些都能看出，他對賈靜雯的愛有多深。