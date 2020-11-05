日久見人心？韓星頻傳「人設崩壞」　Irene耍大牌、姜成勳涉恐嚇

南韓K-POP偶像席捲全球，無非就是他們擁有姣好的外型、出眾的才藝和帶給粉絲幸福和快樂的能力，但近年演藝圈頻傳許多負面消息，讓這些偶像們的「人設」徹底崩壞，流失大量粉絲，實在很可惜。

在 Instagram 查看這則貼文 IRENE（@renebaebae）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 16 日 上午 4:55 張貼



近期鬧非常大的就是Red Velvet的Irene，她被一名造型師控訴耍大牌，還大聲辱罵工作人員長達20分鐘，平時待人也不親和，造型師更直言「她沒資格當藝人，她是一個戴著假面具的人。」算是非常嚴厲的指控，Irene本人也承認該指控，並向造型師道歉，但她甜美又高冷的形象已經毀於一旦。

在 Instagram 查看這則貼文 권민아（@kvwowv）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 27 日 上午 9:27 張貼

回首過去，還有許多負面事件讓人感到衝擊。幾個月前，AOA的智珉就被團員珉娥控訴職場霸凌長達十多年，珉娥因此心理狀態非常不健康，嚴重憂鬱到甚至有過輕生念頭，重創智珉的形象，最後智珉也為過去的行為道歉並且退團，AOA如今也只剩下四個人了。

若要說到霸凌的問題，最知名的恐怕還是起始於2012年的花英事件，女團T-ara曾因為成員花英受傷，同時加上練習生的爆料，讓一系列經過加料的截圖與影片開始瘋傳，讓粉絲認為花英在團內遭受不公對待，花英甚至退出了團體。

多年後，花英上節目時曾提起該事，忍不住委屈掉淚，但沒想到卻引來意外的發展。當時有工作人員實在看不下去花英的「委屈」，出來爆料說花英一直都在假裝受害者，她根本沒有被欺負，直接反轉了結局。