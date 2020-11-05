曖昧不明時最美？純情日劇《如果30歲還是處男》辦公室偷心引熱議

日劇市場近年有日漸低迷的走勢，讓許多電視台重金禮聘過往受歡迎的劇集，像是《半澤直樹》、《派遣女王》、《東大特訓班》等回鍋拍攝續篇，藉此挽救收視率。但是，近期日劇圈內似乎出現了一道新的曙光，由綾野剛和星野源主演的《MIU404》和深夜BL劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》在低迷之中殺出一條血路，成為2020年的日劇黑馬。

儘管《MIU404》的卡司、時段和收視固然是壓倒性勝利，但是網路上的討論度卻是由《如果30歲還是處男》最為熱烈。不免讓人好奇，是不是自從《大叔之愛》之後，BL劇成為一種主流趨勢。

由赤楚衛二和町田啟太主演的《如果30歲還是處男》，改編自同名漫畫，這部漫畫的命名，源自於多年前2ch網路論壇上的都市傳說，形容人們如果到了25歲還是處男／處女，就可以開始學習魔法，到了30歲則能夠轉職為魔法師，以此嘲笑單身狗的生活。

在日本這樣性文化頗為開放的國家，真的有魔法師嗎？——這是許多人看到這部日劇時的感想之一，接著就讓我們來看看，這部作品究竟在說什麼。

《如果30歲還是處男》描述赤楚衛二飾演的安達清來到了30歲的年紀仍保持著處男身份，於是得到了能夠知道所觸碰之人內心想法的能力，意外發現公司裡的帥哥同事黑澤優一原來對自己抱著好感，讓平靜的生活掀起一陣波瀾。