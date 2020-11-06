以愛為名，傷人害已／《安眠書店》教我們的事：請與恐怖情人保持社交距離

熱門影集《安眠書店》是一部美國心理驚悚犯罪類型的電視劇集，自2018年播出後就引起熱議，造成人心惶惶，原因不外乎就出自於劇中男主角「喬」是一名恐怖情人，在浪漫華麗的包裝之下，以愛為名，一步步掌握心儀女人的行蹤、控制對方的生活，甚至不惜一切剷除礙事得閒雜人等，手段極其兇殘。

早已獲得第三季續訂的《安眠書店》因為疫情的緣故，拍攝計畫大大延遲，直到近日，才終於宣布製作重啟，相信在不久後的將來，就能與觀眾見面。而粉絲們，似乎已經迫不及待的想看見那有點帥、有點病嬌還帶著淡淡憂鬱的喬接下來還會做出什麼事。

不過，那是電視劇。

現實中，喬的行為已經嚴重構成犯罪，若身旁有這樣的情人，麻煩請懂得保護自己，立刻與之保持社交距離，離得越遠越好。

「干涉你的生活交友圈」

情人眼裡容不下一粒砂，無疑就是喬這種恐怖情人的真實心聲，喬不容許自己的女友做出任何一點超出設限範圍的事，不能有喬不喜歡的朋友，不能與異性相處，不能晚歸，不能有任何別的人事物奪走女友對他的注意力。但人終究是獨立的個體，擁有自己的生活是很正常的事，過度的干預和控管，其實是不合理的行為。

「過度的關注和控制欲」

一段關係之中，常常有人用「不信任」的名義，過度打聽他人的隱私，連一個能不能給對方看手機的是非題，都能引起軒然大波。但給不給對方看手機，其實無關信任，而是每個人本來就有的基本隱私權。

在這高科技的世代，個資暴露的風險提高了非常多，在第一季的故事中，喬對貝克一見鐘情，在替貝可結帳時，偷偷記下個資，上網搜尋對方，利用貝可打卡和拍照的紀錄去找出她的住處和生活範圍，在假裝不經意的巧遇，製造了認識的機會。這些看似駭客的行為，現實中發生的比例越來越高，甚至還多有款專門定位的APP在助長這樣的風氣，人們在享受高科技帶來便利的同時，真的需要多加注意自身的安全。