陳喬恩、許瑋甯、桂綸鎂的「不婚」感情觀：當你真正想結婚，才叫做適婚的時候

30歲，不知道是一個什麼樣的魔咒，好像只要跨過生日那天，別人看你的眼光都變得不一樣了。逢年過節時，被親朋好友逼問什麼時候結婚的經歷幾乎是人人有，但是不結婚到底怎麼了嗎？人活著，最重要的事情應該是活出自己的價值，而非藉由婚姻帶給自己的增值。

演藝圈當中，也有許多女星過了某個年紀之後，就會被形容成「大齡剩女」，好像還沒結婚就是某種罪狀似的，但她們可能有著長期且穩定交往對象，只是不急著邁入婚姻，或者是因為本身就很有能力照顧自己，並且獨立自主又快樂，那為什麼要急著把自己嫁掉？

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最近陳喬恩因為一張與老友鄭元暢的合照，再度登上熱搜排行榜，無非又是被譏諷了一番長相和從前不一樣，接著又有更多的人，關心起她的感情生活。陳喬恩今年41歲，已經過了許多人心中認為的適婚年齡，但她並不急，目前與小9歲馬來西亞富二代男友Alan穩定交往中，日前還一起幸福的慶祝週年紀念日。

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陳喬恩過往曾經說過：「我覺得有錯過的時候，曾經我覺得可能有機會選擇進入家庭，但是我沒有。因為那個時候，我選擇留在大陸拍戲，我要接受自己選擇的東西。」一語道出，不結婚不是錯誤，只是一種選擇，而且她不後悔。