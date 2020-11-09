安海瑟薇《女巫們》惹爭議／身體缺陷，不是一件可怕的事情

童話故事是陪伴許多孩童長大不可或缺的一環，近年也有許多改編成真人的作品推出，像是電影版《灰姑娘》、《美女與野獸》、《阿拉丁》等，受到大人、小孩歡迎。另外，更有一些以童話中的反派為主角的全新視角作品，如《黑魔女》中安潔莉納裘莉飾演的就是童話《睡美人》中的壞人梅瑟菲，以反派為主角，讓觀眾瞭解她其實也有善良的一面，故事設定十分新奇。

近日，有一部推翻眾人對童話認知的電影推出，引起熱議，那就是由安海瑟薇主演的《女巫們》。女巫，在童話故事或傳說中其實亦正亦邪，在多數的童話當中、她可以扮演公主們最得力的助手，也可以是使用巫術，造成人心惶惶的壞人。而這次，安海瑟薇演出的女巫則是設定成一名痛恨孩子的反派高階女巫。

內容描述在1967年，有一個男童與外婆遇到一群迷人卻又殘忍的女巫們，當時外婆帶著孫子逃到一處海濱名勝。結果抵達時，世上最厲害的「女巫」召集了同伴來到這裡，而飯店也在毫無準備之下接待了這場詭異又迷人的女巫集會，並且女巫們都做了偽裝，只為了展開一個邪惡計劃，那就是把全世界的小孩變成老鼠滅掉。

原先《女巫們》應為有些獵奇和奇幻的作品，用童趣的方式去詮釋一個暗黑童話，但因為劇中角色的外型出現了手部缺指、沒有腳趾頭等扮相，卻引發反效果，造成身障人士反彈，認為這部電影的操作會讓沒有能力分辨虛實的孩子們過度關注在四肢的特效上，造成觀感不佳和錯誤解讀，造成身障人士容易被污名化。