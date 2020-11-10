沒有婆媳問題，只有夫妻問題／丁寧直言「調解」是男人應該做的事

婆媳問題，一直是家中那本最難唸的經之一，但其實世上並沒有天生的壞媳婦，也沒有天生的壞婆婆，只是婚姻和戀愛不一樣，變成兩個家庭之間的事，很容易因為有不作為的老公或不作為的兒子，產生嚴重的家庭失和。

日前藝人丁寧上節目《醫師好辣》就直言：「世界上沒有婆媳問題，只有夫妻問題，丈夫應該站在婆媳兩人之間將問題處理掉。」丁寧和美國人老公馬修自2010年結婚以來，已經彼此相伴整整十年，這段期間她的演藝事業並沒有停擺，而是在能力可及的狀況下去達到家庭和工作的時間分配，維持平衡的婚姻生活。

而在這段婚姻中，有一件丁寧每年都必須面對的事情讓她有苦難言，那就是她每一年都必須和老公前往美國的老家住上一個月左右的時間，和婆婆、小姑同住一個屋簷下。她坦言，最大的難處不是和婆婆、小姑相處，而是覺得自己在美國當一整個月的廢人，無所事事的感覺很不好，其次才是婆婆。因為婆婆本身有嚴重的憂鬱症，應對上需要特別小心，也讓她曾一度壓力大到躲在房間哭。

丁寧表示，他們美國的家是一個農場，養著許多動物，但那些動物不是用來宰殺或買賣，而是因為婆婆病情的緣故，經常很容易沒來由對家人感到憎恨，只能愛著那些動物們，很需要牠們的陪伴。有一次，因為冬天實在太冷，婆婆把鴨子寶寶帶到家中廚房養著，當時丁寧2歲大的女兒時不時就會去逗弄一下，結果引來婆婆大怒，更直接說出：「你這該死的孩子，我以後都不要在美國看見妳！」讓丁寧當場無法忍受，抱起女兒回房間痛哭。