膝關節／2020年第三季找到電影院救命仙丹了嗎？

▲《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》和《刻在你心底的名字》在台票房極佳。（圖／木棉花FB、《刻在你心底的名字》FB）

由於今年已經成為疫情之年，民生文化消費上自然成了必要割捨的一環。今年上半年受制於武漢肺炎問題，好萊塢大片改檔期之後，即便話題電影《屍速列車：感染半島》與《天能》都完成高標期待，兩部作品分別拿下了3.56億與3.47億的好成績。但仍無法回天，確保後續好萊塢檔期大片如期上映，還好這一季靠國片要突圍，稱職的本土製作在美商大片缺席下，順利接下票房重責大任，算是2020年另一個值得關注的信心指數。

相較於去年同期，今年只有去年同期的40%左右，票房總數跌了60%是非常驚人的，由於第二季虧損過大，今年上述兩部超級大片都是第二季，7月份上映，不過去年有破紀錄的《復仇者聯盟：終局之戰》。

再拿前年2018年比較的話，會發現去年由於上半年也是片型問題，整體表現較弱。但仍有關注度很高的《復仇者聯盟：無限之戰》打出話題，2018年其實還算是不錯的一年。更何況，2018年的總戲院數還比這兩年少了3家，換句話說，整體分得的票房還比較好些。

今年第一季到第三季的總票房與觀影人次如下，以及2019年與2018年：

2020總票房：33億529萬8873 元，總觀影人次：1403萬4350 ，平均票價：235.5 元

2019總票房：79億3007萬3340 元，總觀影人次：3351萬6951，平均票價：236.6 元。

2018總票房：83億1404萬341 元，總觀影人次：3562萬1813 人，平均票價：233.4 元。