母愛，是女人與生俱來的天賦／趙小僑卸偶像身份，無怨無悔當「後媽」

▲趙小僑與藝人劉亮佐結婚後，儼然從一個只想談戀愛的女人變成了為家庭無怨無悔付出的「人妻」與「後媽」。（圖／合成自趙小僑臉書）

曾是女子偶像團體「七朵花」團長的趙小僑，過往曾演出過許多知名偶像劇，在《王子變青蛙》、《微笑PASTA》等作品都有亮眼表現，也發行過多張唱片和主持過不少綜藝節目，是一名多方位發展的女藝人。 而現在的趙小僑呢？

近年她將事業重心從拍戲轉為自媒體經營，開設YouTube頻道《趙小僑女人說》，當起時下最流行的YouTuber，分享她的家庭生活和旅遊Vlog等。趙小僑在2017年與藝人劉亮佐結婚後，儼然從一個只想談戀愛的女人，變成了為家庭無怨無悔付出的「人妻」與「後媽」，看得出她過得幸褔且對人生很滿足。

最近，隨著電影《無聲》在台灣上映的好成績，越來越多人關心飾演男主角的劉子銓是誰？——原來他就是趙小僑的繼子。 其實趙小僑本來並不是一個特別愛小孩的人，甚至與劉亮佐的戀情萌芽的初期，她曾直接地說：「我只是想談戀愛，我沒有想進入你的家庭。」尤其當時劉子銓已經小學二年級左右了，要那個年紀的孩子去接受父親的新對象，光用想的就是一件難事。 誰也沒想到，劉子銓很喜歡趙小僑，第一次見面時就纏著她要聽床邊故事，讓劉亮佐也很震驚兒子難得這麼熱情，趙小僑因此覺得這孩子好像挺可愛的。後來透過相處，趙小僑漸漸將劉子銓視如己出，兩人像母子亦像朋友，感情好得簡直比親生的還像親生。