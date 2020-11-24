遭設局傳私藏照！筋肉媽媽自曝「強暴陰霾」　呼籲女性保護身體自主

筋肉媽媽健美的身材令人稱羨，過去曾歷經老公中風住院、懷孕等低潮的她，將自己灰暗、憂鬱的成長過程寫成一本書，希望能透過自身的經驗，幫助更多女性度過難關，滿滿的正能量激勵不少人，未料昨（23）日，筋肉媽媽突然在臉書上發出長文，感嘆即使已自認身經百戰心性的堅強，也難免出現了「我怎麼會讓這種噁心事發生」的自責感。

筋肉媽媽最近為了準備健美賽事，開始努力增進臀腿圍度，每週臀腿變化照片記錄也會發在動態，某天一個名稱看似是文青女孩的帳號突然私訊她：「筋肉媽媽妳的照片真的好激勵我！能不能把動態的照片發給我，因為我想把他們當成手機桌布，用來激勵自己！」於是筋肉媽媽就不疑有他，認為是個想要努力健身的女孩，就把臀腿圍紀錄照片發給了對方，沒想到對方隔天更要求想要私藏照片，開始覺得怪異後就直接忽略訊息。

更驚人的是，筋肉媽媽幾小時後就收到對方傳來內含不雅字眼的訊息，讓她嚇得趕緊封鎖，「我很震驚，發現自己被騙了，覺得自己非常愚蠢，想到他噁心的行為我還笨到發照片給他私藏，我很惱怒自己沒有警戒之心，甚至覺得自己是否不該再繼續在動態發自己的體態變化紀錄」。

此事讓筋肉媽媽想起20年前的一段陰影，她被一位重考生邀約去看MTV，便開始精心打扮，期待能好好體驗一次浪漫的約會，沒想到對方竟伸出狼爪，在包廂裡強暴她，「我記憶清楚，我說不要！但他像是野獸沒有要停止， 我努力推開！但是那時候我不壯力氣很小力量不夠大，我嘗試過大叫！但是被摀住了嘴巴。