最新文章

最新影音

×
babyou
babyou
星觀點淘星聞

【個人意見】2020全美音樂獎

▲2020全美音樂獎。（圖／Vogue）
文 : 個人意見

Laverne Cox即將主演神力女超人之冰上世界（當然是我編的）。一件黑色連身裝跟一塊金色窗簾能達到的最佳效果大概也就是這樣了。

Maluma的衣服很像警衛，只是世上很少有這麼帥的警衛。

1 2 3 4
Tags : 2020BTS個人意見全美音樂獎珍妮佛羅培茲

個人意見
從小希望長大以後，變成一個有深度的嚴肅作者，但人生時常事與願違，發現裝嚴肅的時候多半因為內在很膚淺，有機會談深度的時候又忍不住要增加一點趣味。他本人表示：「我還有一個願望是當花瓶，不過那也不太成功。」