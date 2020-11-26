注意身邊深藏不露的人！「好感度女神」綾瀨遙《嬌妻出沒注意》登上大銀幕

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原先會以為這是一部家庭輕喜劇，但在觀看的過程中，數度讓人覺得設定的畫風跟想像中的未免太不一樣，綾瀨遙的武打動作戲佔據很高成份，更別提，西島秀俊飾演伊佐山勇輝也不是一位普通上班族，他是一位為了任務而接近菜美的公安。這部戲劇從第一集到最後一集，沒有所謂的超展開、只有更展開，甚至還有日本網友將這部作品比喻成「現代版水戶黃門」或是日版《史密斯夫婦》。

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最可愛的是，當時還有許多網友在說，若是自己的妻子不擅長料理，但又在其他事情上非常精明幹練，是不是該注意什麼？

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電影版《嬌妻出沒注意》日前終於定檔於明年3月19日在日本上映，相信台灣也會隨後跟上，並且電影版加入新生代男星岡田健史和AKB48前成員前田敦子皆有參與演出，很讓人期待。屆時別忘了去欣賞失去記憶後的伊佐山菜美和伊佐山勇輝的精彩的打鬥場面！

※【姊妹淘】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。