潘慧如情慾戲觀看次數破5億　自爆43歲凍卵內幕

近來潘慧如在電影《同學麥娜絲》中，詮釋納豆幻想對象，兩人有一場激烈床戲，對潘慧如來說可說是從影最大尺度，她一度想要拒演，「我告訴經紀人，我不是排斥那場戲，這樣的東西我都不能放鬆去呈現，大家就會覺得我不像。我跟納豆那場戲其實沒有裸露，但是它很難的是電影很真實，我覺得很赤裸，比裸露還難。」拍攝當下，她告訴納豆把她幻想成他女友直接來吧！該怎樣就怎樣，讓納豆也相當緊張。

而今年43歲的潘慧如，感情空窗多時，也讓大家好奇她的近況，她坦言，「我現在真的沒有想結婚，以前可能有，但現在不覺得這很重要，現在覺得很開心，身邊有幾個好朋友大家互相陪伴，我不敢想像，我有另外一半，我要結婚要有小孩人生變成怎樣？」她透露，自己日前因為拍戲關係，和生殖醫學中心醫生有接觸，「當時我想說我也沒有另外一半凍卵幹嘛？」但是在婦產科醫師的建議下，她已經做了凍卵，做完之後讓她體會到為人母和求子辛苦，但凍完之後她問自己，「我什麼時候會用？」而今年下半年，潘慧如休息半年時間讓自己學習更多東西，包括演戲課、烘焙、潛水等，她希望能讓自己找回喜歡演戲的初衷。

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載