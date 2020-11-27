她的性感與裸露，是因為真心誠意／白靈：我覺得自己的身體很美

第57屆金馬獎圓滿落幕，在電視機前看著紅毯與典禮的進行，你心目中留下了誰的身影？是獲得最佳女主角和女配角的「國民阿嬤」陳淑芳，還是無緣以《刻在你心底的名字》奪下最佳新人獎的陳昊森呢？而我自己，則是被白靈親手所縫製的裙擺「愛 Love 和平♥」給吸引目光。

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白靈這次為了參加金馬獎，特地來到台灣，並且進行了14天的隔離期，只為了表達她有多重視自己為藝術奉獻的愛。16年前，白靈參與演出的《三更2：餃子》曾獲得第41屆金馬獎最佳女配角，但當時她並未出席典禮，她坦言這次來也是為了彌補這個遺憾。

在金馬前夜，女主角們齊聚一堂，當白靈被問到入圍的心情時，她說：「我們拍電影都不是為了得獎，都是為了心中那份愛。我想我們的優秀在於我們全心全意給予我們的藝術，所以今天能夠成為其中的一員，真的非常感謝，不管是誰得獎，我都為我們高興。」白靈今天選擇來到台灣，站在鎂光燈之下，展現的不只是她的美，還有她熱愛藝術的心。

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說到白靈，我們都知道她出生於四川成都，大學時期前往紐約唸書後留在那邊定居，並且她是一名拍攝超過40部好萊塢大作的的亞裔巨星。

然後，還有什麼呢？