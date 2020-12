這ＭＶ哭爆！高以翔離世一週年　好友寫歌唱回憶、Bella千字文訴思念

不只女友發文弔念,高以翔的哥哥高宇喬和高以翔在圈內的好友K.Swo、袁詠琳、吳建豪一起發佈一首歌曲《一起走過 Through it all》,以高宇喬的口白開場:「I just wanna go back in time, and cherish my little bro…forever.」,道出對弟弟的思念,MV畫面充滿洋蔥,穿插著高以翔生前的畫面,搭配著三人極具穿透力的聲音,撕心裂肺地唱著給高以翔的話。

等你回來一切都還會一樣 我最期待就是可以陪你再打一將——K.Swo 想念與你一起走過 每個點滴放在心中 謝謝你的每天 期待我們再相見——袁詠琳 Godfrey d* I miss you man it’s crazy how I miss you Wasn’t like we hung out all the time but f* bruh I just miss you——吳建豪

由好友親自譜曲作詞、演唱,並且高以翔的爸媽、哥哥們皆有入鏡,一家人相擁眺望遠方的畫面非常催淚,令粉絲紛紛在底下留言:「一個MV哭好多次」、「謝謝你們製作這麼棒的一首歌讓大家緬懷Godfrey 」。