蕭敬騰投資飲料店背後故事有洋蔥！盤點8位進軍手搖界大成功的名人

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炎亞綸／茶明載波

茶明載波日前開幕時炎亞綸分享過「讓回憶在肚裡變暖，讓想念在嘟聲後掛斷，您撥的飲料是空號，請茶明載波。」理念背後的寓意是他曾在播打電話時聽到「請查明再播」時覺得很悲傷，希望能鼓勵人們活在當下，與親朋好友保持聯繫，不要等到對方的號碼變成空號。

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蕭敬騰／署茗職茶@At Tea

蕭敬騰的斜槓人生有無止盡增加的趨勢，目前除了歌手身份外，還是YouTuber，又投資飲料店跟拌麵，讓粉絲都說：「老蕭根本是理財投資魔人！」但其實蕭敬騰投資飲料店背後的故事蠻讓人感動，他說：「我不只想分享好茶，還想幫助人。」原來是因為許多朋友都曾經請蕭敬騰幫忙介紹工作，但他認為在娛樂產業不知道能如何幫忙，於是他想說那為何不乾脆製造就業機會給更多的人呢？

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簡沛恩／必可蜜 PiQiM

簡沛恩本人其實是超級珍奶控，喜歡到為此開了手搖店，在思考店名時，將中英文取自「Pick me」的諧音，強調她對珍奶的挑剔與嚴苛之心，並且獨家推出三種口味的珍珠，限量且不提供外送，就為了提供她心目中的好珍珠能以最美味的狀態給客人。