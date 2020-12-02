失聯很久！歐陽靖驚傳婚變　發長文認了「夫妻失和」

由於RK的職業是街拍攝影師，工作地點就是群聚感染最嚴重的新宿歌舞伎町一帶，讓歐陽靖擔心不已，「他跟許多日本人一樣，自始自終抱持著輕忽疫情的態度，並沒有防疫觀念，照樣旅行、上居酒屋、抽菸、不洗手…但也沒染疫（也或許只是沒被驗出來）」，再加上老公完全無法認同來台灣必須被強制隔離14天的政策，「他認為我應該要抱著小孩去日本，繼續當他的助理、輔佐他的事業，但我不想讓孩子冒這個風險」，2人因為防疫觀念的不同，就起了一些爭執，而老公也為了賭氣，所以故意不和歐陽靖聯繫，甚至要求她取消追蹤他的IG。

歐陽靖最後也強調在疫情沒完全平息、國境開放，或是疫苗普及前，不會與老公見面，等到世界回歸平靜，夫妻倆也會再商討人生下一步該怎麼走。（編輯：侯家瑜）

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