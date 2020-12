「You are always gonna be my love.」說到「初戀」你會想到什麼?

是一段刻骨銘心的戀愛,還是不堪回首的過往?或是腦海中會浮現日本樂壇天后宇多田光在1999年推出的經典名曲《First Love》的旋律呢?當年這首歌成為日劇《魔女的條件》主題曲,耳熟能詳的程度是無人能敵,在這張專輯發售後,持續停留在日本國內排行榜上長達85週,也是日本公信榜史上銷量最高記錄的音樂作品,至今仍是神話般的存在。(當時在台灣和香港亦是東洋榜上銷量歷史最高)

而,神話,只能由創造神話的本人去突破,宇多田光的名曲《First Love》即將在2021年拍攝成日劇、2022年首播,此劇將結合1999年的《First Love》和2019年的《初戀》兩首歌作為主軸,邀請知名演員佐藤健和滿島光擔任男女主角,談一場跨越20年的感人戀愛,由Netflix製作,並找來知名電影《出租天使》的導演寒竹百合負責執導及撰寫劇本。

消息一出,讓粉絲們非常驚喜、不論是20年前《魔女的條件》忠實觀眾,還是佐藤健的小迷妹,或是滿島光的死忠劇迷,都非常期待。