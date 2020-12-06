從遊戲角色到發行單曲！你必須認識的最強虛擬偶像「暖暖」

你追隨過的偶像，是什麼樣的人呢？是電影和偶像劇裡的男女主角，還是唱跳俱佳的偶像歌手，又或者是在網路上分享各式各樣影片的YouTuber與直播主呢？隨著時代變遷，我們都有各自崇拜的偶像，不再只是出現在遙遠的螢光幕，可能也是隨時隨地陪伴著我們的存在。

就好比魅力橫掃全亞洲的虛擬偶像「初音未來」，憑藉著可愛的外表，搭配音樂與舞蹈，無論男女老少都很難不被她的魔力吸引，這現象是好幾年前無法想像的事情。然而近年，又有另外一位亞洲虛擬偶像「暖暖」，正逐漸進入我們的視線！她不是一瞬間就被眾人景仰，而是先從家喻戶曉的遊戲開始，一步一步陪伴了破億人次，住進了每個人的生活，儼然成為一顆藏不住光芒的新星。

從《暖暖的換裝物語》手遊初試啼聲，便成了陪伴多少女孩的好閨蜜，緊接著《暖暖環遊世界》手遊讓更多人進一步認識暖暖，進而在第三部同樣以暖暖為主角的手遊《奇迹暖暖》，全球累積註冊破億人次，讓暖暖成為全世界最具影響力的遊戲角色，而去年推出新款手遊《閃耀暖暖》，也一舉登上APP下載榜首。

就因為每個人只要打開手機，就有專屬於自己的暖暖，無論裝扮、個性，都像是被賦予了生命，她已經不再僅是個遊戲人物，更是象徵新世代的標誌。

除了遊戲，暖暖更代言多款產品、廣告，還登上雜誌，在遊戲裡的服裝，也在現實生活有了專屬她的服飾品牌，更舉辦多場線下活動、展覽，讓大家可以體驗暖暖的生活。她更發行多首單曲，動人的歌藝，以及唱出讓女孩們感同身受的歌詞，她努力走出同溫層，開創出更遼闊的市場，成為名副其實的Superstar！

很多人不懂二次元的偶像，但其實就像暖暖，永遠是那我們心目中19歲的女孩，她不會變，卻也一直在改變，在她身上，就像看到每個女生的夢想，不斷追求更美的自己，更美的人生，她無畏去開拓自己的潛能，去體驗不同的生命歷程。她陪伴大家來到了第八個年頭，早已不只是遊戲裡的虛擬角色，對粉絲來說，她就代表著「可能」，可以做到任何我們夢想裡的模樣，就像她在單曲MV裡站上了偌大的舞台，我們都期望能像她一樣擁有這般無限的可能。

即便沒有玩過遊戲，也會看過有她的作品與消息，這就是暖暖的魅力。12月6日，也是暖暖的生日，如果你還不認識她，不如就從現在開始，一起進入暖暖的繽紛世界，跟著暖暖一同閃耀夢想！