聖誕節不想出外人擠人嗎？在家約會必備「經典愛情電影片單」推薦

＃《手札情緣》（The Notebook）／2004

《手札情緣》改編自尼可拉斯史派克在1996年出版的同名小說，故事描寫1940年代一對相愛的戀人因二戰而被迫分開，女主角等待了七年之後，遲遲未等到男主角歸來，於是接受了小開的求婚，但偏偏這時卻得知了男主角的消息。只能說命運就是喜歡這樣用老套的方式捉弄人，可是就是因為老套，所以經典。這段在戰爭時期的戀情使現代人觀賞起來格外心痛，在美好的聖誕夜重溫之後，說不定能讓你更加珍惜另一半的存在，使你們感情升溫。

＃《初戀那件小事》（Crazy little thing called love）／2010

相較於前兩部雖然浪漫但帶有悲傷氛圍的作品，這部泰國電影《初戀那件小事》就顯得輕鬆愉快許多，劇情仍然老套到不能再更老套的設定，一位平凡無奇的女主角愛上風雲人物男主角，因此努力讓自己醜小鴨變天鵝的追愛故事。儘管劇情走向很好猜，可是過程中沒有太多的大道理，輕鬆愉快的表現方式使觀眾能回想起初戀時對愛情的嚮往。

＃《真愛挑日子》（One Day）／2011

《真愛挑日子》或許是最適合在2020年重溫的經典，畢竟這是由一個不斷地錯過、最後好不容易修成正果，卻又因意外天人永隔的悲傷故事。電影中橫跨近20年的時空，男女主角多次在錯誤的時間相遇，沒有太轟轟烈烈的場面，但卻充滿淡淡的哀愁，可是就如同上述所及，聖誕節應該要看點浪漫的片，可是若沒有「悲傷」作為借鏡，要怎麼樣才能意識到，活著的我們有多幸福？