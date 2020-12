值得注意的是,從Alan曬出的閃照中可以看到,他和陳喬恩分別穿上淺藍色和粉紅色的情侶裝,畫面相當溫馨,Alan也以英文寫下:「Pink and Blue, Roosters and Geese.It’s a blessed day today and let’s spread some positivity!(粉色與藍色,公雞與鵝,讓我們在今天散發正能量!)」(編輯:侯家瑜)

