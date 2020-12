Top 6 《明天會更好》cover 蕭小M feat.網紅朋友們

網紅蕭小M與滴妹、魚乾、陳彥婷等人合作翻唱的《明天會更好》充滿力量和溫暖,字字句句唱出堅定的意志,在這充滿不安的一年,「用力相信著明天會更好」的信念的確達到了撫慰人心的功用,讓它登上年度第六名。

Top 5 周杰倫 Jay Chou【Mojito】

周杰倫以調酒「Mojito」為名,創作出有著輕快節奏的歌曲,藉此傳達異國戀的美好。這首《Mojito》有著強烈的周氏風格,並且選用古巴風的音樂,讓人有置身異國的錯覺,稍微能滿足一下今年不能出國的空虛感。