Top 4 TANK [ 你的情歌 Your Love Song ] Official Music Video (電影【你的情歌】主題曲)

TANK所演唱的《你的情歌 Your Love Song》是搭配金鐘影后柯佳嬿、傅孟柏和謝博安主演的國片《你的情歌》主題曲。這部電影描述了一段痛徹心扉的三角戀愛,隨著劇情適時搭配上充滿思念和渴望的歌曲,讓觀眾只要一聽到旋律,故事中的苦澀就會立刻回到腦海中。

Top 3 盧廣仲 Crowd Lu 【刻在我心底的名字 Your Name Engraved Herein】 Official Music Video (刻在你心底的名字電影主題曲)

2020年堪稱是最強國片年,連音樂影片排行都有多首是電影主題曲,獲得第三名的《刻在我心底的名字》就是近期討論度極高、票房已經破億的《刻在你心底的名字》的主題曲。這首歌用短短五分多鐘的時間,唱出了描述台灣解嚴時期,高中校園同志戀愛時的種種心酸,使許多觀眾說光是聽歌就會落淚。