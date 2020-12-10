郁方吃素108天為夫祈福　老公壓力大：可以不要嗎？

郁方和斐儷珠寶總經理陳昱羲（Steven）結婚14年，育有2男1女，給外界「好門媳婦」形象的她，昨（9日）亮麗出席護膚品牌記者會，因為老公今年50歲，郁方為他吃素108天祈福，吃著吃著代謝非常順暢，一天排便2、3次，反而老公覺得壓力很大，握著郁方的手說：「可以不要嗎？」郁方解釋：「因為我們常常跟朋友有應酬，他怕給朋友添麻煩。」所以郁方現在自己帶便當，或請餐廳提早準備，「對我來講沒有太大的差別，我覺得是很好的生活習慣上的改變」。

郁方跟老公感情超級好，談到婚姻之道，她說：「今天早上我婆婆傳了LINE到家族群組，我覺得非常有趣，老公分成3種型：笨蛋型、聰明型和智慧型，笨蛋型老公就是每天跟老婆說妳這個做不好，怎麼看都是老婆的缺點，聰明型的老公就是怎麼看都看老婆的優點，智慧型的老公就是讓老婆多花一點，妳的心情就好一點，婚姻就美滿多一點。我有時候也跟年輕的妹妹討論，選擇對象要注意什麼，妳看看這個人跟妳相處的時候，他是不是大量的讚美妳，非常欣賞妳糊塗的時候，還是責罵妳為什麼這件事情沒辦好，妳為什麼這麼笨？妳的缺點他是用欣賞和包容的角度來看的話，那這個人就值得嫁，如果一個人一直挑剔妳，那這個婚姻一定不會幸福，太太會壓力很大，不會快樂。」