專訪／靠「套被單絕技」考進植劇場　孫可芳超想挑戰喜劇

「大約一年前吧，要拍一個戲去定裝，我就拖著行李箱過去，當時經紀人問我『妳是？』我就說我突然很想要去旅行，哈哈哈，因為那時候還沒有要拍戲，剛好有一個空檔，我定完裝就自己去機場了！」這就是很隨興的孫可芳，感覺跟她螢幕上的形象很不一樣，但其實，這才是孫可芳私下的真實模樣。

她繼續說：「我當時自己叫車，自己飛去韓國，全部超臨時，就自己訂好機票和超便宜的飯店，因為我是一個小行李就可以出國的人，可是那時候是冬天，我的2個經紀人嚇到說『妳拖這樣子的行李要去韓國？』就很冷，但我還是拖了一個非常小的登機箱說我要出國，然後就失蹤了，好像是去了5天。」

雖然她到了韓國有報平安，但還是驚死身邊一票人，很擔心她的安危，不過怎麼勸孫可芳都沒法度，她就是硬要一個人飛過去，「我好想出去、好想在冬天玩雪，我想要溜那個高空滑索、玩刺激的活動，剛好身邊的朋友都要工作，沒有辦法像我這樣說走就走，所以我就自己訂機票飛走啦！」

其實，孫可芳的大膽不只這一樁，在剛剛入行之際，沒什麼人認識她的時候，她甚至幫某報社寫過足球專欄！蛤？足球？這跟台灣藝術大學戲劇系畢業的孫可芳，根本八竿子打不著一塊兒，只因為她當過幾次直播足球比賽的花瓶主持人，但為了磨練自己，她完全不怕，「我每次都這樣，覺得工作來了很有挑戰就想要接，但接了之後又馬上後悔，因為我想要做好，就開始非常認真做功課，一直查資料，一大疊一大疊的資料，我之前對足球完全不知道，也不知道哪來的這種膽子。」

因此當你知道，孫可芳是靠搞笑的「套被單絕技」考進植劇場，應該也不驚訝了吧，她說：「我記得我原本是想說，要不要彈吉他？後來發現我再怎麼彈，也沒有人家厲害的人厲害，就想說做自己想做的事吧，那一陣子剛好我都會烘被子洗被子，又在網路上看到一個人教人家怎麼快速的套被單，我就學起來，然後揹著棉被和被單去植劇場考試，然後在地板鋪棉被，現場表演套被單，結果就考上了！很感動！」