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世界再混亂也要與你共度一生！盤點2020步入婚姻的12對明星

世界再混亂也要與你共度一生！盤點2020步入婚姻的12對明星▲世界再混亂也要與你共度一生！盤點2020步入婚姻的12對明星。（圖／翻攝自IG: ava112411、yoyang）
文 : NOWnews今日新聞

原來今年已經有這麼多明星宣布結婚啦！果然2020愛你愛妳，被譽為最適合結婚的一年！以下就幫大家統整今年台灣結婚的的藝人。

潘瑋柏

潘瑋柏7月27號在微博、IG大方標記Luna，並寫下：「2020真的是讓大家很辛苦的一年，所以一直在找尋我覺得適合的時機告訴大家。今天，我想與大家分享一件好事。是的，我現在很幸福，已經有了和我一起共度下半生的另一半，並正式展開我們的家庭生活啦！」祕戀多年終於修成正果。

世界再混亂也要與你共度一生！盤點2020步入婚姻的12對明星
▲潘瑋柏宣布喜訊。（圖／翻攝自IG：潘瑋柏）

楊祐寧

38歲的藝人楊祐寧，5月在IG宣布和Melinda即將邁入人生下一個階段，加碼秀出小孩的超音波照片，透露已和Melinda擁有愛的結晶，事隔4個月也證實小倆口已結婚的消息，而楊祐寧11月7日無預警透過IG曬出女兒的近照，透露老婆生產順利，讓粉絲們又驚又喜。

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▲楊祐寧婚紗照曝光。（圖／翻攝自IG：yoyang）

曾之喬（喬喬）、辰亦儒

藝人曾之喬（喬喬）小年夜（1月23日）無預警地發出結婚喜訊，決定和同為藝人的辰亦儒攜手共度餘生，喬喬也感謝對方一路以來的陪伴和包容。辰亦儒也PO上2人的合照感性說道：「人生進入下一個階段了，我們結婚了，2020新的一年責任會更重。」

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▲曾之喬與辰亦儒愛情長跑後修成正果。（圖／翻攝自IG: chiaochiaotzeng）

黃子佼、孟耿如

黃子佼（佼佼）與小19歲孟耿如愛情長跑6年多，3月5日終於捎來喜訊，小倆口透過社群宣布已到戶政事務所登記結婚。

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▲交往多年的黃子佼與孟耿如也在今年登記結婚。（圖／黃子佼微博）
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Tags : 2020婚姻明星盤點結婚

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