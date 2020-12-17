把社會責任扛肩上的男人最帥！湯姆克魯斯片場飆罵：「不遵守防疫就回家吃自己！」

好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise），目前正趕拍電影《不可能的任務7》，這部電影因為疫情而中斷數次，好不容易復拍，但日前被劇組人員流出湯姆克魯斯長達2分鐘的訓話錄音，直指不遵守防疫的工作人員全都該「滾蛋」！

湯姆克魯斯不僅是《不可能的任務7》主角，更身兼製片，完美主義的他，過去即便是危險的動作場景仍親力親為，電影對他來說，是工作，更是生命中最熱愛的事情。而今年疫情壟罩，不僅帶走許多人的性命，也重創了電影產業，因此湯姆克魯斯格外重視防疫，近來被拍到的場合幾乎口罩都不離臉上。

就因為在疫情期間，電影還能開拍是多麼幸運的事情，也才會引爆出高EQ的他在片場，看到不遵守防疫規範的工作人員，不惜爆粗口也要訓誡的音檔。

湯姆克魯斯破口大罵：「我們應該是大家的榜樣，因為我們的電影，許多好萊塢的人才能繼續工作，他們相信我們能兼顧防疫與拍片，這部片提供數千個工作機會，你們這些XXX，不要再讓我看到有人不遵守防疫。」

「我不要你們道歉，要道歉就跟那些因為沒工作而繳不出房貸的人道歉，你們的道歉也沒辦法讓他們當飯吃或是付大學學費。」

「我每天晚上都在煩惱這些事情，我在煩惱整個電影產業的未來。我現在講清楚了，如果有人做不到，全都給我滾蛋！」

這則音檔流出，引起廣泛的討論，都是大讚湯姆克魯斯嚴以律己的防疫態度，尤其在歐美國家許多人的防疫觀念仍不夠確實，更顯得他如此重視疫情的可貴。