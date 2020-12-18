鍾樂偉／《HUSH》：「未生」版的韓國記者故事

當中劇集有一句對白 —「人們稱我們為記者，但這裡只是一個公司」

為了生計誰都會覺得飯是重要的公司職員，但是記者成為公司職員後會發生什麼事，這個事實的兩面，正好地說明了《HUSH》要寫的其實是什麼。它不是要坎褒揚動容而贏取掌聲的英雄故事，而是集中討論在新聞圈中的「人」，而在作為記者之前，他們每「人」也是某人的父母、子女、丈夫、妻子。站在真相面前，他們不是那些已被金錢麻木了道德正義感的管理層般丟失人性，只是，為了在叢林的法則下求存，他們只能無可奈何地接受「時間是藥，沉默是金，只有我們假裝不知道，那沒人會知道的 …」的生存之道。

所以劇名《HUSH》的背後意思，其實是蘊含著要人收聲，「噓！閉嘴，安靜點」這樣的含義。

只是，隨著韓俊赫手下的一名女實習記者，忽然自殺身亡，此事對韓俊赫有多大衝擊，而《HUSH》又會否在現行這套不合理的管理層主導的圖利新聞體系下，提供出路，正是我們對這部作品往下的走向滿有期待的原因。

●作者：鍾樂偉／研究韓國流行文化學者，《韓瘋 — 讓世人瘋狂的韓國現象》的作者，現為香港中文大學社會科學院全球研究課程助理講師、韓國翰林大學言論情報學博士候選人。

●本文為作者評論意見，不代表《姊妹淘》立場。