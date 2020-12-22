名家論壇》膝關節／神力女超人會改變業界遊戲規則嗎？

2020年對於影視產業來說很不好過，好萊塢大片中，從七月《天能》上片後，其餘大片全面退後。由於《神力女超人：1984》宣布將於年底12月25日於提供HBO Max的服務上架，沒有提供該串流服務的國家，則採取院線上映。之前相關人士都信誓旦旦，宣稱該片絕對會上院線(包括導演)，不會直接上架串流平台，看來如今他們也信守承諾，至少戲院與平台都要上。這場串流平台與戲院的生死關頭，會不會由本片真正寫下分水嶺？絕對是業內觀察的重點。

對於北美仍處於疫情嚴峻狀況中，《神力女超人》選擇在耶誕節上HBO Max，新用戶只需要付月租費用15元美金，不像Disney +的《花木蘭》機制。因為除了要用戶付出基本月租費之外，要看《花木蘭》還要額外付費29.99美金，不少人第一時間砲轟太貴，絕對不會看。但最後的財報證明，就算沒有付費看《花木蘭》，也真的成為了新的會員。

由於《花木蘭》這部大片首先「破冰」，採取了同日上映於院線以及提供Disney+串流服務的國家。雖然鞏固了迪士尼串流平台會員激增，截至第四季底，已經超過 7300 萬人，這對疫情底下受難的影視產業來說，無疑是關鍵助攻。

單就院線回收來說，《花木蘭》院線票房統計預測，獲得了6680萬美金，迪士尼上一季11月剛宣布的財報來看，電影娛樂集團年減 52% 至 16 億美元，雖然影院回收呈現雪崩式滑落，但媒體網絡收入則年增 11% 至 72.1 億美元。這也難怪迪士尼股價在這波股災中不至於腰斬。

也因此，年度大片《神力女超人》也決定延用《花木蘭》模式。差別在於，負責發行製作的華納影業，母公司AT & T策略應該是想要提升線上串流服務的HBO Max業績，畢竟2021年還有《正義聯盟》的終極導演版。