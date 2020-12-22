名家論壇》膝關節／神力女超人會改變業界遊戲規則嗎？

只是對於電影院本格派的業者來說，日後很可能要面對超級大片居然要於影院跟平台同步上映的困境，還好台灣仍有提前一周的映演紅利，避免上架後火速出現網路高畫質版本的搶客潮。

疫情改寫影視作品回收的現金流壓力，日後電影上映後，更有可能縮短進入串流平台的窗口壓縮期。如環球已經跟AMC影院提供串流的頂級會員新服務，只要上映17天後，就進入頂級會員付費的收看介面。

這些都是挑戰傳統影院的破壞市場機制，AMC認為大片的黃金期就是前兩周，兩周後的票房佔比大幅滑落，還不如能夠搶新的一批收看者。對於缺乏串流平台建置的環球影業來說，則是雙贏機制。

由於環球的大片《玩命關頭9》尚未映演，市場還無法預測接下來的變化。但《神力女超人：1984》開這一槍，可能會讓傳統映演業者承受巨大的軟硬體建置費用，另外，迪士尼其實在耶誕節這一檔也採取跟《神》相同商業模式的《靈魂急轉彎》。

這兩部片如果都能各自在不同平台得到好回收，日後好萊塢可能會對於大片採取兩種平台同步上映的機制，對傳統、連鎖影院來說，說不定也會變相轉型，是否大家都能效仿AMC？得到類似的平台紅利？將會是未來半年內的大考驗。

●作者：膝關節／影評人

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