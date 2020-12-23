《月薪嬌妻》女星老是愛錯人 遭父親斬兩段情又被爆不倫戀

石田百合子即使找不到好的歸宿，老天卻將她的事業推向高峰。演藝圈很現實，女演員到了一個年紀，戲路開始受限制，不是演媽，就是認命退居二線。她4年前在日劇《月薪嬌妻》裡飾演新垣結衣的小阿姨，成為話題人物，事業更上一層樓。

比起那些醫美過度的美魔女女星，她氣質清新脫俗，被日本媒體譽為「療癒系女星」 ，甚至擊敗安室奈美惠、北川景子、新垣結衣等女星，獲得女人味十足的日本女星第三名，僅次於冠、亞軍的深田恭子、石原聰美。

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她證明了女人無論是否單身，都要有自己的事業，不靠男人一樣活得精彩。她人氣翻漲後，2020年廣告價碼從3000萬日圓漲至5000萬日圓，一口氣接下了5個代言，2.5億日圓（約6800萬元台幣）輕鬆入袋。近年她的戲約不斷，電視劇片酬約每集100萬日圓左右（約27萬元台幣），演出的日劇《月薪嬌妻2》也預定2021年1月在日本播出。

事業翻紅的石田百合子儼然是圈中富婆，4年前在東京都內買下約40坪的土地，興建地上3層市價3億日圓（約8200萬元台幣）的豪宅，內部設計裝潢全都親自參與，沒另一半的她，家裡養了1隻狗、5隻貓作伴，經常見她在IG曬愛犬、愛貓照，一點也不寂寞。

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由於她太愛動物了，把很多心思都放在寵物身上，加上晚上都跟牠們睡在同一床上，笑稱：「要是男友來應該也不想睡在那床上吧？」她表示如果有男友提議到飯店住，她為了要照顧牠們，可是會拒絕男友要求，現在生活以寵物為重，笑稱這恐怕也是她現在單身的原因之一吧。

除了事業帶旺財運，石田百合子的桃花難不成也要來了嗎？日本雜誌今年8月初拍到，兩名女友人為石田百合子牽紅線，與41歲帽子設計師坂口真約會，事後石田也在個人IG介紹了男方設計的帽子，這回戀情是否有譜，就得看小阿姨的緣分了。

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此外，田中百合子和台灣其實有段淵源，念小六時因父親工作轉調，曾來台生活一段時間，當時就讀台北市日僑學校，還曾參與天母遷校過程，直到升國三才搬回東京。2018年還曾悄悄來台旅遊3天2夜，在IG上傳一大早去逛傳統市場，被眼尖的網友認出是在雙連市場，若小阿姨在日本找嘸尪，等疫情過後，不妨來台灣拜月老，或許能成為台灣媳婦也不一定唷！

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