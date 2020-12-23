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結婚紀念日還要帶上婆婆同遊，身為老婆的妳會怎麼做!? | 男女有事嗎 EP 72
文 :
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男方激吻照瘋傳！周迅、高聖遠認了結束6年婚姻
▲周迅（右）、高聖遠6年婚玩完。（圖／高聖遠微博）
文 :
NOWnews今日新聞
2020 年 12 月 23 日
2020 年 12 月 23 日
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46歲影后周迅與美籍華裔演員高聖遠屢傳婚變，近日網上流出男方與某位女子的激吻照，讓人猜測高聖遠出軌或是夫妻倆已經離婚，對此，2人今（23日）稍早在微博發聲，寫下：「祝安好。」證實婚變。
▲周迅（上圖）、高聖遠驚爆婚變。（圖／周迅、高聖遠微博）
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Tags :
周迅
婚變
影后
離婚
高聖遠
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