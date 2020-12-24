從顧人怨翻轉成人氣歐逆　宋智孝用笑容擊破低潮期

身為韓國演藝圈的零負評女神，宋智孝其實曾有段低潮期，為戲犧牲卻沒獲好評，一度面臨沒工作的困境。直到加入韓國綜藝節目《Running Man》，讓她「跑」出一片天，率真不造作，讓許多人深深被圈粉，如同她曾說過的，面對最多的挑戰，她只有「全力以赴」一個選擇，也讓她翻轉為人氣歐逆。

39歲的宋智孝出道19年，大學時期在一家咖啡店打工而被當時的女經紀人發掘。她以鬼片出道，直到2006年憑演出人氣韓劇《宮野蠻王妃》才打開知名度，但作為一個不討好的女二，被觀眾們討厭，各種攻擊的話語四處氾濫，慘淪顧人怨女星。

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儘管宋智孝的戲劇作品收視不錯，但她的人依舊半紅不紫。兩年後，她決定突破自我，在電影《霜花店：朕的男人》中演出不少露點的情慾戲，在民風保守的韓國引爆話題，她態度落落大方，「希望我能像湯唯在《色·戒》中，自信果敢的性感表現。」

可惜她為戲犧牲，沒有換得掌聲，反而被貼上三級片女星標籤，最終讓她一度接不到工作，甚至還自責讓父母蒙羞。她曾在節目中哭著說:「因為《霜花店》中的裸戲，我的父母到現在都還沒有看過這部電影。」還好事後獲得父母支持，讓她度過低潮期。