關之琳5年前來台宣傳保養品時，被問及情事，她驚爆：「我們不是分手，我們是離婚！」對於何時結婚？關之琳當時不願回應，僅堅強表示：「現在心情很好，放下了。」

外界好奇她跟陳泰銘的離婚贍養費到底有多少？台灣媒體2015年報導當時推估，陳泰銘身價約30億元，個性豪爽大方，給關之琳的贍養費應該也有數億元至10億元；但後來關之琳否認有拿贍養費，兩人也傳出僅宴客，未登記。

由於她平時亮相總是一身貴氣裝扮，緋聞對象又大多非富即貴，除了兩段豪門婚姻外，像是與地產大亨馬清偉、富豪劉鑾雄等有婦之夫過從甚密，也讓關之琳被網友戲稱「專業小三」。

真的那麼愛錢嗎？她曾受訪時表示：「人家說我貪錢，什麼叫貪錢？誰不賺錢、不吃飯呢？我男朋友比較有錢或比較成功就等於我貪他錢嗎？難道不可以是他貪我名氣嗎？」

其實，關之琳出道以來拍過多部賣座片，代言更是數不清，荷包早就賺飽飽，加上自創化妝品牌、積極投資房地產，還有「香港樓后」之稱，今擁有超過3億港幣（約11億台幣）豪宅、商辦大樓的房產，身家更是超過5億港幣（約1.8億台幣）。

但她嚮往待愛，「我一直期待和渴望愛情，愛情在某種意義上是人生必要的推動力，否則人活著就顯得很沒有目標。一個女人一輩子最重要的是要過得開心。」