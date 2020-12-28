《女神降臨》引爆台灣Dcard論戰！男生不在意女友素顏嗎？

而劇中男主角車銀優知道文佳煐素顏真相後，為她保密，拉近兩人關係，他更因為她真誠開朗的性格而心動。一幕車銀優表現出喜歡文佳煐一面，兩人去打籃球時，女生不小心跌入他的懷中，他情不自禁抱住對方，又大讚她「不化妝也很漂亮」，看得女觀眾臉紅心跳，直呼：「戀愛了！」

有女網友看了漫畫此橋段，在台灣Dcard討論區發文：「男生真的不在意女朋友素顏嗎？」大部分的女生自信表示：「男友真的不在意，他討厭化妝的女生」、「他就是因為我的素顏正才喜歡上的啊」、「男生好像挺喜歡女友素顏出門，至少我男友都叫我不要化妝」等，甚至有人認為，台灣女生本質就好，不需靠化妝，來提升顏值。

而男網友方面，多半喜歡女友素顏，表示：「說真的，對我來說，女生臉上塗的妝再精美，那些都不是妳，我要的是素顏的妳」、「我們都希望是愛上『最真實』的那個人」、「素顏還是比較好吧，化妝雖然可能更好看，但是卸妝後差距太大，反而看起來更差」等意見。

其實，如果女生化妝為得是自己開心、增加自信心，沒什麼不好，不該徵求誰的同意或是配合誰的喜好。雖然說愛美是人的天性和權利，追求外表漂亮無可厚非，但是當這種對美的嚮往達到狂熱乃至於偏執的時候，可能就會是一種病態了。

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