專訪／邵雨薇出道狂受挫　動念轉行這部戲救了她

《天巡者》劇中邵雨薇飾演孟婆，賀軍翔飾演鍾馗，兩人首次演出奇幻偶像劇，為了孟婆一角，邵雨薇做了不少功課，並給角色設定「有同情心、感性、溫柔」，她笑說自己本身不是溫柔型的，演出時常常會被導演說：「再女人一點、柔一點！」

第一次和賀軍翔合作，邵雨薇坦言幾年前已先認識過，「對他的形象就是酷酷的、霸道，他是很會聊天、幽默的人，很會逗身邊的人笑。」日前劇中播出邵雨薇喝醉橋段，她表示在現實生活中外面喝酒不會讓自己喝醉，「除非有誰會送我回家，先選好人選送我回家，我才願意喝。」邵雨薇自爆一喝醉就會很HIGH，還會大跳舞，某次跨年在外喝酒，好友們目睹她大跳舞畫面，不過還是很貼心將她圍起來，深怕被路人認出，「我肢體不協調扭來扭去，不太適合在外面喝酒，真的會很丟臉。」

除了喝醉酒的糗事外，邵雨薇還透露人生中最丟臉的時刻，出道前她在高雄新崛江工作，之後被找上節目《我猜我猜我猜猜猜》打出知名度，回去工作後時常被路人認出，某天她走路準備買午餐時，不巧路上剛鋪好柏油，旁邊還有貼告示，結果邵雨薇一不小心，跟路人交會時重心不穩，「我大尖叫，一隻腳跌下去，大家都轉過來看我，後來（畫面）還有被放到網路上。」此事讓她覺得非常丟臉，並拎著鞋子快速逃離現場。